Rick a Morty pokračují ve své krutě vtipné existenciální brutalitě. Snad nedopadnou jako Simpsonovi

před 6 minutami

Rick a Morty patří mezi současné nejchytřejší a nejvtipnější seriály. Jejich vulgární humor zkoumající nejsložitější existenciální otázky si během dvou sérií získal příznivce po celém světě. Nyní stanice Adult Swim nečekaně zpřístupnila první díl dlouho očekávané třetí řady.

Největší animované satiry devadesátých let už viditelně ztrácí dech. Simpsonovi jsou při své zbabělosti a neochotě experimentovat dávno irelevantní a South Park naopak tápe v sice chvályhodné, ale nepříliš úspěšné snaze se posunout.

Z dalšího desetiletí přežívají předně kusy Setha MacFarlana Family Guy a American Dad - jejich samoúčelný humor ale začal být úmorný už před pár lety.

Z chyb se poučila aktuální dekáda. Současným animákům pro dospělé vládnou seriály, jež sice stále spoléhají na popkulturní odkazy a surreálnou fantazii scenáristů, ale pouze coby základ hutného příběhu, jenž má větší ambice než komentovat každodenní život a utahovat si ze stereotypů.

Dnešku vévodí BoJack Horseman, sledující poněkud netradiční zhýralou televizní hvězdu. A především Rick and Morty, kteří právě nečekaně vstoupili do své třetí série, když na apríla pustila televizní stanice Adult Swim na svém webu ve smyčce premiérový díl.

Jste takhle malí!

Seriál Dana Harmona a Alexe Rubense začal jako jednorázová vulgární parodie kultovní filmové série Návrat do budoucnosti, ale podobně jako v případě Simpsonů se nakonec skeč rozrostl do svébytné podoby.

Sleduje na první pohled fádní příběh šíleného vědce a jeho bezelstného čtrnáctiletého vnuka, jak cestují dimenzemi a zažívají různá dobrodružství. Netrvá ale dlouho, aby začalo divákovi něco nesedět. Koncem šestého dílu první série, kdy musí malý Morty zakopat vlastní mrtvolu a nechat své milované napospas osudu, aby načal žít v nové dimenzi a předstíral, že se nic nestalo, už musí tuhnout úsměv na tváři každému - a právě zde spočívá genialita Harmona a Rubense.

Rick a Morty se velmi brzy ukazují být dětinsky vtipným, ale přitom tíživým existenciálním peklem, v němž je velikost nekonečného vesmíru ještě nekonečně znásobena počtem jeho alternativních verzí. Rozjíždí odvážnou subverzi hodnot, kdy nic nemá menší váhu než život člověka.

Pokud platí, že humor má základ v manifestaci lidského strachu a fobií, tak humor Ricka a Mortyho pramení z vědomí maličkosti a bezvýznamnosti sebe, celého lidského pokolení a všeho, čeho dosáhlo. Od vědy po náboženství. Tvůrci nenásilně a chytře zkoumají různé filozofické koncepty, jak se s tím vypořádat, nejčastěji se zmiňuje absurdismus Albera Camuse, a nabízejí východiska, jež ale nakonec většinou selhávají a působí nedostatečně.

Máme tu Mortyho, jenž těží se své dobré vůle. Matku Beth, jež se upnula k rodině, otce Jerryho, "spoléhajícího" na svou ignoranci, a naopak dědečka Ricka, který takřka absolutní vědění kompenzuje alkoholem, vulgaritou a nezájmem o vše okolo sebe. Sestra Summer pak prochází zajímavou proměnou - z obyčejné odmlouvající teenagerky se stává silnější osobností, aby nakonec svého bratra povzbuzovala a ujímala se iniciativy ve chvílích, kdy on ztrácí poslední ideály.

Tuhne úsměv

Popisovat Ricka a Mortyho z nich dělá možná o kus závažnější podívanou, než jakou jsou - z nutnosti vyzdvihnout v textu onen výjimečný přesah. V popředí seriálu přesto zůstává absurdní humor využívající svůj námět a možnost věkové nepřístupnosti na maximum.

Tvůrci se přesto pomalu dostávají do kouta. Druhá série končila objevením špetky naděje - Rick se obětoval pro svou rodinu, čímž dal najevo, že i přes povědomí o nekonečném množství dalších dcer a vnuků, k nimž by se mohl v klidu vrátit, mu záleží právě na těchto. V jeho světě není nic pozitivnější než právě takový nesobecký a nakonec iracionální čin. První díl třetí řady tento skutek staví opět do opačného světla a z Ricka je znovu sociopat pohlcený ztrátou veškerých hodnot.

Je důležité, aby si tvůrci ve třetí sérii udrželi dosavadní sebereflexi, odstup, ale i lidskost. Jinak hrozí, že se z chytrého seriálu založeného na zobrazení krize hodnot stane vyžívání v šílenosti postav. Zatím jsou tomu Rick a Morty daleko a třetí série má našlápnuto k tomu, aby posunula dosavadní zážitek ještě o řád výš.

Neuškodí ale uvědomovat si rizika, zvlášť ve chvíli, kdy se ze seriálu stala úspěšná komodita, nejsilnější značka stanice Adult Swim. Ta vydala dvě mobilní hry a na tvůrce jistě vyvíjí tlak, aby Ricka a Mortyho maximálně zužitkovali. U seriálu založeného na podkopávání autorit a jistot nedělá dobrotu, když se stane institucí.

V důsledku toho pohltili sebe sama Simpsonovi. Snad nečeká stejný osud v tuto chvíli stále ještě geniálního Ricka a Mortyho. Zatím ale lepší na to nemyslet - stejně jako je lepší nemyslet na dimenzi, ve které Hitler vyléčil rakovinu.

autor: Martin Svoboda

Související články