Přeskočit na obsah
Benative
19. 3. Josef
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Ambice kapely Iron Maiden hoří dál. Do kin míří dokument o legendě heavymetalu

Petra Smítalová

Jak vypadalo bouřlivých padesát let existence legendární britské heavymetalové kapely Iron Maiden? To se diváci už brzy dozví z velkolepě pojatého dokumentu s názvem Iron Maiden: Burning Ambition. Film mapuje cestu hudebníků od jejich vystoupení v pubech londýnského East Endu až po vyprodané světové stadiony. Do českých kin vstoupí 14. května 2026.

Iron Maiden
Dokument Iron Maiden: Burning Ambition zamíří do českých kin 14. května 2026.Foto: CinemArt
Reklama

Dokument režíroval Malcolm Venville (Churchill at War), producentem je Dominic Freeman (Spirits in the Forest – život s Depeche Mode). Obsahuje exkluzivní rozhovory s členy kapely, promluví Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Dave Murray, Nicko McBrain či Janick Gers. Ke slovu se ale dostanou i jiné známé tváře, například bubeník a zakladatel Metallicy Lars Ulrich, Gene Simmons z kapely Kiss, herec Javier Bardem, rapper Chuck D nebo americký kytarista a zpěvák Tom Morello. Speciálním momentem je poslední rozhovor s prvním zpěvákem Iron Maiden Paulem Di'Annem krátce před jeho smrtí v roce 2024.

Video připravujeme pro přehrání.
Trailer k dokumentu Iron Maiden: Burning Ambition. | Video: CinemArt

Kytarista Adrian Smith prozradil, že finální sestřih odhaluje několik dosud nepublikovaných detailů: např. Harrisovy deníky z 80. let, kdy se počítalo s každým centem na benzín a struny, nebo Dickinsonovu profesionalitu, která umožnila nekonečná turné. Film obsahuje také vzácné archivní záběry, i díky bezprecedentnímu přístupu tvůrců k oficiálním archivům skupiny.

Zobrazit
18 fotografií

Autorem plakátového vizuální pojetí snímku je výtvarník Albert „Akirant“ Quirantes, jehož práce zachycuje teatralitu, která provází estetiku kapely už od 70. let. Dokument dle anotace nabídne intimní pohled na nekompromisní vize členů kapely i na nezničitelné propojení s jejich celosvětovou armádou fanoušků.

Související

Světová premiéra proběhne 7. května 2026 v limitované kinodistribuci Trafalgar Releasing, v Česku pak o několik dní později 14. května. Oficiální trailer na YouTube láká diváky emotivními citáty typu: „Pokud jsi fanoušek Iron Maiden, jsi součástí jedné rodiny.“

Reklama
Reklama

Premiéra filmu se odehraje v době, kdy bude kapela pokračovat ve svém světovém turné Run For Your Lives. V Česku pak Iron Maiden vystoupí 14. června 2026 jako headlineři speciálního dne festivalu Rock for People.  

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama