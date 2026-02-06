Rock for People hlásí novinky v line-upu. Přijedou Knocked Loose či Saxon

Pořadatelé Rock for People odtajňují nové interprety v line-upu speciálního dne s Iron Maiden, který se uskuteční v neděli 14. června 2026, a naváže tak na předcházející čtyři festivalové dny.
Mezi nově oznámenými jmény jsou například světoví hudebníci Knocked Loose, kteří posouvají hranice hardcoru daleko za všechny mantinely, díky čemuž si vysloužili i nominaci na cenu Grammy. Ikonické vystoupení předvedou průkopníci britského heavy metalu Saxon, kteří se na scéně pohybují už od roku 1977 a jejich singly pravidelně dobývaly britské hudební žebříčky i hitparády napříč Evropou, USA i Asií.
Vystoupí i tvrdí kanadští Alexisonfire
Po úspěšném loňském koncertu v rámci značky RFP Concerts se na pódium vrátí legendární japonští rockeři s vlčími hlavami Man With A Mission. Pamatovat si na ně fanoušci mohou i z Rock for People 2023.
Sestavu mimo jiné doplní kanadská pětice Alexisonfire. Ta se svým jedinečným zvukem kombinujícím prvky post-hardcoru, screamo a punku zařadila mezi lídry tvrdé hudby.
Chybět nebudou ani zástupci české scény. Nedělní program obohatí skupina Reflections of Karma – mezinárodní čtveřice s tuzemským přesahem, kterou tvoří Travis O’Neill, Maťo Mišík, Tomáš Hajíček Jr. a Joshua Stewart. O drum and bass a world music se postará česko-americká kapela N.O.H.A, která je zárukou energické taneční smršti. Dalšími oznámenými českými jmény jsou Cold Meat Party, The Atavists či Chrpy.
Nově oznámené kapely doplňují již zveřejněnou nedělení sestavu, v jejímž čele kromě Iron Maiden stojí Alter Bridge, Queensrÿche, God Is An Astronaut, Gridiron, The Lilacs, Vianova nebo Alice & Dan Bárta.
Je libo sezení u hlavní stage či víno Iron Maiden?
Velkolepý dvouhodinový set Iron Maiden doplní celodenní program na všech festivalových stagích. „Pro fanoušky Iron Maiden a Rock for People jsme připravili žánrově laděný den plný skvělých kapel. Nejde jen o jednu hvězdu, ale o dramaturgicky promyšlený den propojující metalové legendy s kapelami, které formují současnou tvrdou hudební scénu,“ říká ředitel festivalu Luděk Motyčka.
Na letošním ročníku se návštěvníci navíc dočkají novinky v podobě tribuny na sezení u hlavní stage. Tu je možné pořídit za 490 Kč na každý festivalový den jako upgrade k již zakoupené festivalové vstupence. Sezení na tribuně je dalším krokem ke zvýšení komfortu návštěvníků na festivalu a zaručuje přímý výhled na největší pódium Rock for People.
Nejvěrnější fanoušci Iron Maiden se můžou těšit i na zcela unikátní ochutnávku piva Iron Maiden Trooper a speciálního vína Iron Maiden. Pořadatelé upozorňují, že zájem o vstupenky na letošní ročník je rekordně vysoký a festival už nyní hlásí přes 80 procent vyprodaných vstupenek z celkové kapacity.
