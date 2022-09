Aby byl svět bezpečný i pro nejmenší. V novém Pánovi prstenů bojuje Galadriel

Elfskou válečnici a pozdější vládkyni Galadriel mají diváci spojenou s tváří Cate Blanchettové, která ji zkraje tisíciletí hrála v úspěšné filmové trilogii Pán prstenů. V novém televizním seriálu Pán prstenů: Prsteny moci tutéž postavu ztvárnila třiatřicetiletá Morfydd Clarková jako odhodlanou válečnici, jež chce zabránit návratu zla do fantasy světa Středozemě.

Zřejmě nejdražší televizní seriál všech dob, volně vycházející z knižní předlohy J. R. R. Tolkiena, má ve videotéce Amazon Prime Video premiéru tento pátek. Diváci uvidí hned dvě epizody naráz, následně jeden nový hodinový díl přibude vždy v pátek.

Morfydd Clarková pojala roli Galadriel coby příležitost, jak ukázat ženskou sílu ve světě, jemuž vždy vládli muži. "Vnímání genderu ve Středozemi se posouvá. Teď hraji postavu, která dokáže fyzicky přeprat kteréhokoliv muže," líčí herečka. "Bylo opravdu zajímavé ztvárnit někoho, kdo disponuje takovou tělesnou silou," dodává rodačka z Walesu.

Na Tolkienových knihách vyrůstala, otec jí jako devítileté četl román Hobit. První film ze série Pán prstenů měl premiéru, když jí bylo 11 let, díky čemuž se pro tuto látku nadchla ještě víc. "U Tolkiena naděje vždycky umírá poslední. A ruku v ruce s tou nadějí jde odvaha bojovat za to, čeho si vážíme, za svět, který musí být bezpečný i pro ty nejmenší a nejzranitelnější. Tahle myšlenka mi přijde hrozně důležitá: připomínat si, že když se s nějakou situací umíte vypořádat vy, neznamená to, že ji ustojí také druzí," uvažuje herečka.

Podle výkonného producenta Patricka McKaye vytvořil Tolkien "jedny z největších ženských postav ve světové literatuře". Když začal McKay s kolegy vymýšlet nynější seriál, Galadriel patřila k prvním, na kterou mysleli. "Představovali jsme si, jak vypadá její svět, s čím se tak asi mohla potýkat. Rozvíjet její příběh na základě náznaků z knižní předlohy bylo opravdu zábavné," tvrdí McKay.

Stěžejní roli Galadriel v novém příběhu přiznává také Trystan Gravelle, představitel Pharazôna. To je poradce královny Númenoru, říše inspirované příběhem o bájné Atlantidě. "V tomhle světě není nikdo mocnější než žena," přitakává herec, podle nějž si Galadriel v krutém mužském prostředí vždy stojí za svým.

Gravelle zároveň oceňuje etnicky pestré herecké složení. "Je to hodně různorodý svět. A díky bohu za to, protože kdyby nebyl, tak se bavíme o dystopii," upozorňuje.

3:02 Seriál Pán prstenů: Prsteny moci bude mít premiéru 2. září na Amazon Prime Video. | Video: Amazon Prime Video

V seriálu dále účinkují Robert Aramayo jako mladý Elrond, pozdější rádce a přítel čaroděje Gandalfa, Charlie Vickers coby hraničář Halbrand nebo Owain Arthur a Sophia Nomveteová v rolích trpasličího prince a princezny Disy a Durina IV. Nazanin Boniadiová ztvárnila léčitelku a single matku Bronwyn, Ismael Cruz Córdova pak takzvaného sylvanského elfa Arondira.

Příběh je zasazen tisíce let před událostmi z filmové trilogie Pán prstenů, až na výjimky jako Galadriel a Elronda v něm tak účinkují jiné postavy. Podle agentury AP však autoři vše konzultovali s třiašedesátiletým romanopiscem a někdejším právníkem Simonem Tolkienem, vnukem autora Pána prstenů. "Bereme to tak, jako by po sobě J. R. R. Tolkien pomyslně zanechal hvězdy na obloze. Naším cílem bylo je spojit do souhvězdí a popsat, jak jedna hvězda ovlivňuje druhou a kolem čeho všeho obíhají," přirovnává showrunner ságy J. D. Payne.

První řada čítá osm hodin a přibližuje dění v nejrůznějších koutech Středozmě. Elegantní elfové odění v dlouhých pláštích politicky intrikaří a dbají na obřadnost, trpaslíci hovořící se skotským přízvukem kutají v dolech a lidé jsou jako vždy krutí. Takzvaní chluponozí, to znamená předchůdci hobitů hovořící s irským přízvukem, žijí pokojně a komunitně. Nástrahy překonávají s vtipem a chytrostí, líčí agentura AP. Podle ní seriál také nahlédne do říše zlých skřetů.

Tvůrci už nyní počítají s tím, že celkově by se Pán prstenů: Prsteny moci mohl rozrůst až na 50 hodin. Podle AP diváky čeká dramatická hudba, úžasná panoramata a typicky tolkienovské dialogy, jako když trpaslík vzkřikne, že "Mezi kladivem a skálou nemůže vzniknout přátelství, jeden se prostě musí rozbít", nebo když elf uvažuje, že "Někdy věci nemůžeme znát, dokud se nedotkneme temnoty".

Prsteny moci v názvu odkazují k magickým prstenům, jejichž ukování dalo do pohybu další dění ve Středozemi a mezi nimiž byl i takzvaný Jeden prsten Temného pána Saurona, vytvořený s cílem zvětšit jeho moc.

Podle autorů J. D. Paynea a Patricka McKaye seriál "sjednotí všechny hlavní příběhy z Druhého věku Středozemě". Ten v mytologii tohoto světa začíná vypovězením jiného Temného pána Morgotha a končí tím, když spojenectví lidí a elfů poprvé porazí jeho služebníka Saurona. Z něj se později stane antagonista trilogie knih a filmů Pán prstenů. Sága tak odvypráví "ukování prstenů, vzestup Temného pána Saurona a příběhy Númenoru i posledního spojenectví elfů a lidí", shrnují tvůrci.

Štáb natáčel na Novém Zélandu v době koronaviru, kvůli protipandemickým opatřením byli někteří oddělení od příbuzných skoro dva roky. V pracovním týdnu herci představující jednu rasu zřídka navštěvovali partu hrající jinou rasu. Všichni se však na svátky nebo příležitostné obědy potkávali u herce Benjamina Walkera, který doma smažil kuřata. "Za mě skvělé, všichni přišli, hráli si s mými dětmi a já ušetřil za hlídání," směje se Walker, v seriálu elfský velekrál Gil-galad.

"Natáčení za pandemie nás naučilo spoléhat na druhé. Na place vznikla silnější přátelství než obvykle," míní herečka Nazanin Boniadiová, představitelka léčitelky Bronwyn. "Pokud budete mít při sledování pocit, že na obrazovce vidíte společenstvo přátel, tak úplně stejné to bylo mezi námi herci," dodává.

Amazon za výrobu první řady utratil minimálně 465 milionů dolarů, dle tehdejšího přepočtu téměř 10 miliard korun. Jen na Novém Zélandě díky tomu dočasně našlo zaměstnání 1200 lidí, dalších 700 vypomáhalo na dohodu.

Pán prstenů: Prsteny moci má na Amazon Prime Video premiéru krátce poté, co konkurenční stanice HBO uvedla jiné očekávané fantasy Rod draka. Tento nový příběh ze světa Hry o trůny vzbudil rekordní zájem, první epizodu za týden vidělo přes 20 milionů lidí v USA. HBO již oznámilo, že natočí druhou řadu Rodu draka.

Podle agentury AP se Prsteny moci liší. Na rozdíl od cynického, krvavého Rodu draka je v tolkienovském příběhu vždy přítomná naděje. "Zatímco jeho vrstevníci se vrátili z první světové války a psali o pustině a temnotě, Tolkien si vymyslel Středozemi jako v zásadě optimistické, nadějné místo. Psal o pozitivních věcech: o významu přátelství, spojenectví, o síle outsiderů. Ukázal nám, že i v temnotě Mordoru může obyčejné přátelství zachránit svět a pomoct dobru zvítězit nad zlem," uzavírá showrunner Patrick McKay.