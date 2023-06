Film od Pixaru je propadák. Po pandemii chodí lidé do kina hlavně na to, co už znají

Studio vyrábějící animované filmy Pixar vytvořilo úspěšné ságy Toy Story, Příšerky s.r.o. nebo Auta, teď ale čelí problému. Nový snímek Mezi živly, na němž pracovalo sedm let, o víkendu komerčně propadl.

Firma vlastněná společností Walt Disney Company se tak ocitla v neobvyklé pozici, kdy zaostává za rivaly. Nedávný Super Mario Bros. ve filmu od konkurenčního Universalu i animovaný Spider-Man: Napříč paralelními světy od Sony měly oba výrazně uspokojivější výsledky.

Novinka od Pixaru, jeho v pořadí sedmadvacátý film, se odehrává ve městě, kde vedle sebe žijí živly ohně, vody, země a vzduchu. Příběh se točí okolo love story vynalézavé mladé ženy Jiskry. Ta začne zpochybňovat své představy o světě poté, co se seznámí s veselým mladým Vlhošem.

Snímek režiséra Petera Sohna o překonávání vnějších rozdílů sice nyní vede žebříček české návštěvnosti kin, kam na něj přišlo přes 23 tisíc diváků a utržil čtyři miliony korun. V USA a Kanadě, kde výsledky rozhodují, však propadl, nasbíral jen necelých 30 milionů dolarů. Mezi živly tak skončily s druhým nejhorším výsledkem v historii studia, jež donedávna patřilo k hollywoodské špičce.

Podle expertů i bývalých zaměstnanců firma čelí především otázce, jak vymýšlet nové příběhy a etablovat původní značky, když publikum v kinech momentálně reaguje hlavně na ty, které už zná. "Celý obor potřebuje, aby nové značky fungovaly," zdůrazňuje Tony Chambers, šéf Disneyho oddělení kinodistribuce. "Pokud je jako studio nebudeme zkoušet prosazovat, jako se o to Pixar pokusil s Mezi živly, nebudeme schopní vytvářet nové série," vysvětluje.

Pixar není jediný, kdo se snaží zaujmout diváky s něčím jiným než pokračováními či novými filmy o starých známých postavách. Universal bude příští týden vystaven podobné zkoušce, až do biografů uvede animovaný snímek pro děti nazvaný Krakenteena Ruby.

Pro Disneyho je však současný trend neblahý. Právě nové série, značky či filmová univerza, v nichž se pak odehrávají celé ságy nebo televizní seriály, tvoří jádro tohoto miliardového zábavního konglomerátu, jenž mimo jiné vyrábí hračky a provozuje zábavní parky. Prodej výrobků a služeb souvisejících s nejznámějšími Disneyho sériemi, jako jsou superhrdinové od Marvelu nebo Star Wars, tvořil 60 procent loňského zisku firmy.

Ta za letošní druhé čtvrtletí meziročně navýšila tržby o 13 procent na 21,82 miliardy dolarů, což je asi 469 miliard korun. Zároveň ale ztratila čtyři miliony předplatitelů videotéky Disney+ a oznámila, že v rámci restrukturalizace ruší 7000 míst, informovala televize CNBC. O práci přišel mimo jiné režisér neúspěšného loňského filmu Rakeťák od Pixaru, který se přitom snažil rozvinout příběh už známé postavy ze ságy Příběh hraček.

Dle zkušeného hollywoodského animátora Toma Sita, který v 90. letech minulého století pracoval na původním Aladinovi či Lvím králi a dnes učí na Univerzitě Jižní Kalifornie, se mění vkus obecenstva. "Generace, která se teď ekonomicky dostala ke slovu, vyrostla na počítačových hrách a anime. Mají jinou citlivost i třeba smysl pro načasování scén. Viz úspěch nového Spider-Mana," poukazuje sedmašedesátiletý Sito na Spider-Mana: Napříč paralelními světy. Ten měl premiéru začátkem měsíce, od té doby již celosvětově utržil 499 milionů dolarů.

Úspěch jeho i dubnového Super Maria Bros. ve filmu zároveň stvrzuje nový postpandemický trend. Téměř tři roky byla významná část lidí kvůli koronaviru zavřená doma a naučila se tam dívat na snímky ve videotékách. Dnes je tato skupina ochotná jít do kina především kvůli příběhům či postavám, které už dobře zná a má k nim vybudovaný vztah.

V amerických a kanadských biografech se do tabulky deseti komerčně nejúspěšnějších filmů za rok 2022 dostala samá pokračování, od akčního Top Gun: Maverick přes superhrdinské tituly jako Black Panther: Wakanda nechť žije až po druhý díl ságy Avatar nebo další nadstavbu Jurského světa.

Letos hranici jedné miliardy utržených dolarů celosvětově zdolal jen Super Mario Bros. ve filmu, jenž má nyní na kontě 1,3 miliardy dolarů. Těží z popularity série videoher, jež začala v 80. letech minulého století.

"Lidé chtějí víc toho, co už znají, to znamená pokračující ságy," konstatuje analytik Jeff Bock ze společnosti Exhibitor Relations. "Jakmile se Pixar rozhodl, že do tohoto terénu zkusí vstoupit s původním příběhem jako Mezi živly, bylo jasné, že to nebude snadné," dodává.

2:17 Film Mezi živly promítají česká kina od uplynulého čtvrtka. | Video: Falcon

Studio Pixar vzniklo v roce 1979, pod současným názvem působí od roku 1986, kdy jej koupil Steve Jobs z firmy Apple. Prvním celovečerním filmem Pixaru byl v polovině 90. let původní Příběh hraček, jenž zaznamenal mimořádný úspěch. Od roku 2006 je firma dceřinou společností The Walt Disney Company. Dodnes získala 23 cen Oscar.

Ve své knize nazvané Creativity, Inc jeden ze zakladatelů studia Ed Catmull popsal, jak tvrdá práce stála za prvními úspěchy. Pět mužů v čele Pixaru, jmenovitě John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter, Lee Unkrich a Joe Ranft, poskytovalo nelítostnou zpětnou vazbu kolegům, aby byly snímky jako právě Příběh hraček co nejlepší.

Dnes z této pětice ve firmě zůstává jen čtyřiapadesátiletý Pete Docter, roku 2018 povýšený na kreativního ředitele. Pod jeho vedením společnost vsází na mladé talenty, jako když loňský film Proměna o třináctileté dívce měnící se v obří pandu natočila třiatřicetiletá čínská rodačka Domee Shi.

Pod pandemickým snímkem Duše byl zase vedle Doctera podepsán Kemp Powers, v historii Pixaru první režisér jiné než bílé barvy pleti.

Firma se tímto způsobem snaží vykročit do nové éry. Její někdejší spolupracovníky jako Brada Birda, jenž vytvořil Úžasňákovy nebo Ratatouille, či oscarovou producentku Darlu K. Anderson spojenou s úspěchy Příšerek s.r.o. nebo Aut mezitím odlákala konkurence.

Pixaru rovněž nepomohlo, když se Disney během pandemie rozhodl poslat hned tři jeho filmy rovnou do videoték, aniž by nejprve zamířily do kin. Ta byla v té době zavřená. Díky tomu sice dočasně narostl počet předplatitelů služby Disney+, část publika si to však mohla vyhodnotit tak, že na novinky od Pixaru si stačí počkat doma - a není nutné na ně chodit do biografu.

Jeden projekt od Pixaru přitom mívá rozpočet až okolo 200 milionů dolarů, více než čtyři miliardy korun. A tradičně to bývaly snímky, na něž chodila do kin celá rodina.

"Je fakt, že dlouhodobě nám toto rozhodnutí neprospělo, protože jsme ukázali divákům, že ty filmy dříve či později uvidí doma na Disney+," přiznává kreativní ředitel Pete Docter pro server Variety.com. "Pro čtyřčlennou rodinu je dražší vypravit se do biografu než chvíli počkat, dokud si film nebudou moct pustit doma za podstatně méně," dodává.

