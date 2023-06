Hollywood to s trailery přehání. Hajao Mijazaki svůj film uvede bez jediné ukázky

Nejnovější a zřejmě poslední animovaný film Hajaa Mijazakiho, renomovaného japonského režiséra oscarové Cesty do fantazie, vstoupí do kin, aniž by na něj upozorňovaly trailery nebo jiné reklamní materiály jako fotografie.

Nečekanou distribuční strategii v rozhovoru pro japonský časopis Bungei Šundžu oznámil producent snímku Tošio Suzuki. Ten býval prezidentem studia na výrobu animovaných filmů Ghibli, které za projektem stojí.

"Nebudou žádné trailery, televizní reklamy ani inzeráty v novinách. Myslím, že ve skrytu si to lidé takhle přejí," řekl v rozhovoru, na nějž upozornil magazín Hollywood Reporter.

Jedná se o reakci na současnou hollywoodskou praxi, která podle japonského producenta co do propagace naopak nezná míru. V interview Suzuki kritizuje nejmenovaný americký film, jenž má mít premiéru v létě a na který postupně lákaly tři trailery. "Pokud si je všechny pustíte, víte už o všem, co se v tom filmu stane. Co si o tomhle ale myslí lidé, kteří chodí do biografu? Musí se přece stát, že někdo si všechny ty trailery pustí a kvůli tomu se rozhodne do kina nejít. Proto jsme se rozhodli vydat opačnou cestou," přibližuje producent, který s Mijazakim spolupracuje od jeho raného titulu Naušika z Větrného údolí z roku 1984.

Film nazvaný anglicky How Do You Live? začnou japonská kina promítat 14. července a podle Hollywood Reporteru se na tamním trhu jedná o nejočekávanější snímek za mnoho let, tím spíš, že se o něm stále prakticky nic neví. Neexistuje anotace, seznam postav ani jediná fotografie.

Studio Ghibli a distribuční společnost Toho pouze v prosinci na Twitteru zveřejnily plakát. Na něm je vidět ručně nakreslená bytost připomínající ptáka, jenž má však pod zobákem zdánlivě umístěné druhé oko.

Podle dřívějších vyjádření tvůrců se má jednat o volnou, "hodně fantazijní" adaptaci do češtiny zatím nepřeloženého románu Kimitači wa dó ikiru ka, což znamená "Jak žijete?" nebo "Jaký život hodláte vést?".

Knihu před druhou světovou válkou napsal Japonec Jošino Genzaburó, jenž žil v letech 1899 až 1981. Určená je mladistvým čtenářům a vypráví o citovém i názorovém dospívání patnáctiletého sirotka, jenž žije se svým strýcem a postupně se dozvídá o věcech jako chudobě a diskriminaci, popisuje agentura AFP.

Producent Suzuki ale v novém rozhovoru zpochybňuje, že by se jednalo o přímou adaptaci. Naznačuje, že Mijazakiho snímek si z knižní předlohy vypůjčil jen název. "Koho zajímá, o čem film je, ať na něj přijde do kina," vzkazuje.

Dvaaosmdesátiletý Hajao Mijazaki proslul snímky Naušika z Větrného údolí, Laputa: Nebeský zámek, Můj soused Totoro, Princezna Mononoke nebo Cesta do fantazie, za kterou roku 2003 dostal Oscara.

Později byl na něj nominován ještě dvakrát, a to s filmy Zámek v oblacích a Zvedá se vítr. Roku 2015 převzal čestného Oscara, připomíná britský deník Guardian.

"Od přelomu 70. a 80. let minulého století vytváří ty nejroztomilejší kreslené snímky široko daleko, a přitom to byl on, kdo žánru vydobyl uznání mezi dospělými diváky i porotami prestižních festivalů," napsal o něm na Aktuálně.cz kritik Tomáš Stejskal. "Mijazakiho filmy jsou něžné a nostalgické, dotýkají se japonských tradic a přitom promlouvají o celospolečenských, všeobecně srozumitelných tématech," dodal.

Mijazaki už začátkem tisíciletí oznámil odchod do důchodu, naposledy kariéru ukončil v roce 2013. Tehdy sdělil, že už nemá sílu na to, vyrobit další celovečerní animovaný film za udržení perfekcionismu, který se pro něj stal typickým, doplňuje agentura AFP.

V roce 2016 však právě jeho producent Tošio Suzuki prozradil, že režisér nakonec pracuje ještě na posledním projektu. Přemluvil jej k tomu vnuk. "Dědeček už brzy odejde do jiného světa, ale chce za sebou nechat ještě jeden film," citoval tehdy vnuka producent.

