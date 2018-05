Fila ke krizi na FAMU: Spor je uměle vyhrocený, jsem z toho nešťastný. Rektor asi Holého neodvolá

Pražskou filmovou školou FAMU v posledních dnech otřásá spor ohledně působení děkana Zdeňka Holého. Akademický senát v pondělí rozhodl o jeho odvolání, návrh předali zástupci rektorovi AMU Janu Hančilovi, který bude mít konečné slovo. Mezitím se odborná veřejnost rozdělila na dva tábory – jedni stojí za Holým a druzí s jeho postupy nesouhlasí. Filmový publicista Kamil Fila vidí problém v tom, že lidé, kteří nejsou se situací zcela obeznámeni, spor ještě více vyhrocují. Fila si myslí, že rektor nakonec Holého neodvolá, aby tak předešel rozkladu fakulty.

Zdeněk Holý se stal děkanem FAMU před dvěma lety. Nyní jej členové akademického senátu obviňují z toho, že nerespektuje demokratické mechanismy akademické samosprávy, překračuje své pravomoci a dopouští se manažerských selhání. Proč došlo k tak náhlé eskalaci sporu mezi představiteli školy?

Nervozita a averze mezi dvěma názorovými tábory se stupňovaly dlouhodobě. Zdeněk Holý chtěl změnit nastavení výuky a studia, například zavedením přísnějších pravidel odevzdávání závěrečných prací, hodnocení zkoušek, zpětně prozkoumával vyplácení odměn nebo plnění grantů, slučoval semináře pro studenty různých kateder, aby spolu byli zvyklí tvořit a nehráli si každý na vlastním písečku. Vzhledem k tomu, že lidé na FAMU jsou zvyklí na poměrně rozvolněný režim, začala snaha Zdeňka Holého budit nevoli a ti, kteří jsou na škole nějakou dobu, se cítí dotčeni, protože jim najednou někdo říká, že nejsou dostatečně organizovaní.

Holý také neprováděl hromadné vyhazovy, jen se snažil narovnávat věci, které nebyly úplně v pořádku. Jeho selhání bych viděl v tom, že nedokázal studentům a členům akademického senátu dostatečně vysvětlit, že se nejedná o žádnou despocii, ale nepříjemné byrokratické kroky s jasně sledovaným cílem - reformovat FAMU. Původním smyslem reforem bylo, že lidé ze všech proudů dostanou šanci, jen ti, kteří nejsou organizačně schopní, nebudou ve vedoucích pozicích. A že se studenti seznámí jak s nejnovější artovou kinematografií, tak budou vedeni k tomu, aby uměli natáčet seriály podle vyšších norem "quality TV". Nemělo jít o žádné nahrazování svobodomyslných umělců rigidními řemeslníky, jak se to občas prezentovalo.

Do sporu se začaly přidávat i názory lidí mimo FAMU. Helena Třeštíková, Jan Hřebejk, Jiří Strach stojí za Holým, zatímco Apolena Rychlíková nebo Vít Klusák proti děkanovi. Jak toto vměšování vnímáte?

Myslím, že je to obrovská chyba. Lidé zvenčí, kteří do sporu zasahují a na FAMU už nějakou dobu nejsou, jako je Jan Hřebejk nebo Jiří Strach, akorát podporují umělé rozdělení na dva tábory. Navíc začali hodnotit stav české kinematografie jako celku, přitom udělat film na škole je úplně něco jiného než tvořit film v tržním a grantovém prostředí. Spousta aktérů začala točit filmy v 90. letech, kdy podmínky byly úplně jiné, než jsou dneska. Tehdy se více chodilo do kina na jednotlivé tituly a cílilo se víc na domácí trh, dnes jsou cílem malé kinematografie spíš mezinárodní festivaly.

Hodnotit uplatnění na trhu s vnitřními problémy školy téměř nesouvisí. Akorát tím vnáší do celého sporu zmatek. Velmi nevhodné je třeba i vyjádření Jiřího Bartošky o tom, že na FAMU vítězí neomarxismus, takové nálepkování nemá nikdo zapotřebí. Veřejnost je zahlcena jednostrannou kampaní, která líčí spor černobíle. Mám přátele na obou stranách sporu, jsem nešťastný z toho, co se děje.

Dostala by se vůbec celá kauza na veřejnost, kdyby o ní nezačali mluvit další známí lidé?

Veřejnost řešila Zdeňka Holého už před rokem, když z FAMU odcházel Vít Janeček, nejhlasitější děkanův kritik. Tehdy se zdálo, že se všechno vyřešilo, že se možná nastavil onen normalizačně znějící, ale potřebný "klid na práci".

Momentálně nejvýraznější je aktivita Mirky Spáčilové z MF Dnes, která k problému FAMU vydala již několik článků. Podle mě je špatně, že celou kauzu přiživuje. Nejspíš to dělá z toho důvodu, že nemá ráda styl, jakým točí hodně mladých filmařů, a touto cestou je může veřejně ponížit. Jenomže jádro toho sporu je byrokratické a manažerské, není to spor o směřování, zda "umění, nebo řemeslo".

V době našeho rozhovoru stále není rozhodnuto, zda rektor AMU Jan Hančil Zdeňka Holého skutečně odvolá. Jak tipujete, že to dopadne?

Hraje se o hodně, bavíme se o velmi složité taktice, jak celou situaci na škole uklidnit. Osobně si myslím, že rektor stojí za Zdeňkem Holým a že jej neodvolá, protože nechce přijít o vedoucí kateder a tím rozložit fakultu. Myslím, že se celou věc pokusí vyřešit znovu v akademickém senátu. Osobně jsem nečekal, že senát Holého odvolá, předpokládal jsem spíš smířlivější řešení, více sebereflexe od obou stran. Problém je, že neodvoláním děkana na návrh senátu může rektor porušovat zákon.

Myslíte si, že by případně mohli odejít ti zaměstnanci, kteří se Zdeňkem Holým nejsou spokojení a stojí za prohlášením akademického senátu?

Myslím si, že ne. Pochybuji, že by odešla jedna strana sporu. Členové akademického senátu jsou rozprostřeni v celé struktuře fakulty, a navíc mají delší mandát než Holý, nemyslím si, že by se jej chtěli jen tak vzdát. Navíc v senátu zasedají také studenti. Obávám se, že to bude na delší dobu.

Spousta lidí se v souvislosti se sporem na FAMU zamýšlí nad tím, co to znamená pro českou kinematografii. Myslíte si, že kauza může mít zásadní dopad na celou českou filmovou scénu?

Dá se říct, že současná FAMU má částečně vliv na to, jak bude třeba za pět až deset let vypadat česká kinematografie. Pokud teď budou zaraženy určité pokusy o reformy, je možné, že nový děkan se pak může zaleknout prosadit cokoliv výraznějšího.

Zvláštní je, že fakticky Zdeněk Holý nedělal v personální stránce o nic horší věci než Michal Bregant (někdejší děkan FAMU, pozn. red.), dokonce v mnohem menším měřítku, takže východiska sporu mi nepřijdou úplně fér. Zdeněk Holý ale nezvládá v poslední době komunikaci, zakopal se na určitých pozicích a mně je to lidsky líto. Vypadá to na promarněnou příležitost.

