DVTV: dokumentarista Vít Janeček argumentuje za hranou etiky, tvrdí děkan FAMU Zdeněk Holý

před 44 minutami

Českou filmařskou obcí nyní hýbe spor na pražské FAMU. Tamní děkan Zdeněk Holý se rozhodl neprodloužit smlouvu pedagogovi a aktivnímu dokumentaristovi Vítu Janečkovi. Oficiálním důvodem byl původně nedostatek financí na jeho plat, pak Janečkova kritika dění na filmařské škole. Janečkovi zastánci se domnívají, že za všechno může politika - Janeček se svou ženou, dokumentaristkou Zuzanou Piussi, natočil snímek Selský rozum, který se týká Babišových podnikatelských aktivit. DVTV si k diskusi přizvala oba aktéry sporu.

Proti konci angažmá dokumentaristy Víta Janečka protestují tři desítky pedagogů, ke dvěma stovkám studentů Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) a dvě desítky lidí z oboru mimo školu.

"Janečkovy odborné zkušenosti jsou pro školu důležité - jako absolvent filmové vědy a filmař se pohybuje jak na teoretickém, tak praktickém poli a coby tvůrce patří k nejrespektovanějším osobnostem naší porevoluční dokumentární scény. Mimo to se dlouhodobě věnuje kritické analýze vysokoškolského vzdělávání u nás," píší v otevřeném dopise.

Žádají zároveň, aby Holý svůj krok řádně vysvětlil. "Obáváme se, aby nedošlo k neprodlužování smluv dalším výrazným postavám naší fakulty bez širší debaty se studenty a pedagogy."

Janeček patří od loňského nástupu děkana Zdeňka Holého, jehož volbu provázely zjitřené emoce, ke kritikům poměrů na škole.

Holý neprodloužení smlouvy odůvodňuje tím, že Janeček veřejně poškozoval dobré jméno FAMU. Spory vyústily po zveřejnění Janečkova dlouhého kritického textu, který rozebíral dění na FAMU v posledních letech. Na žádost časopisu Cinepur ho napsal po loňské volbě děkana, v níž uspěl právě Zdeněk Holý.

Holý v krátké odpovědi argumentoval mimo jiné tím, že Janeček se svým hlasem před lety přispěl k volbě jím kritizovaného děkana Pavla Jecha, a podílel se tak ve své podstatě na poměrech, které kritizuje.

Jech byl děkanem dvě volební období, vystřídal Janečkem chváleného Michala Breganta. Ten je nyní ředitelem Národního filmového archivu.

Holý: Babiše jsem neviděl, nikdy jsem si s ním nevolal

Signatáři dopisu, mezi nimiž jsou filmař a vedoucí katedry dokumentu Karel Vachek, Vít Klusák, Martin Ryšavý nebo filozof Miroslav Petříček, se obávají toho, že Janečkův odchod může souviset s veřejným vyjadřováním jeho názorů na školu i společnost.

Janeček je spolu se Zuzanou Piussi autorem dokumentu Selský rozum, který nahlíží na vztah podnikání a politického působení Andreje Babiše. Holý už v médiích spojitost s filmem vyloučil.

"Já Andreje Babiše v životě neviděl, v životě mi nevolal," řekl Holý. "Hlavní důvod je ten, že Vít Janeček je ve své kritice velmi manipulativní, často lživý," dodal Holý v souvislosti s Janečkovou kritikou vedení FAMU. Podle něj poškozuje dobré jméno FAMU, chová se neeticky a nemá sebereflexi.

Holý dříve nabídl Janečkovi, aby ve škole působil externě, což on ale odmítl. "Vnímám to jako vyobcování z akademické obce, jako to, že vám ponechají občanství, ale zbaví vás volebního práva," řekl Janeček. Celou věc vnímá zásadně politicky a jako snahu zbavit se nepohodlného kritika.

Ze školy neodchází rád, ale věří tomu, že zveřejnění okolností jeho odchodu pomůže situaci ve škole.

"Považuji za pošlapání akademických svobod, pokud odpovědí na článek v oborovém časopisu má být vyhazov z vysoké školy. Považuji za skandální, že to nechápe děkan a možná ani rozšiřující se okruh lidí, kterými se obklopuje," uvedl.

Janeček je jeden ze zakladatelů Centra audiovizuálních studií (CAS), bývalý vedoucí FAMU International a reformátor její současné podoby, bývalý předseda AS FAMU a jeden z hlavních pedagogů Katedry dokumentární tvorby.

Neprodloužení smlouvy Janečkovi přichází jen několik měsíců po ukončení letité spolupráce s další významnou osobou českého kinematografického prostředí, současným ředitelem Národního filmového archivu Michalem Bregantem. Ani v jednom z případů prý děkan adekvátně nevysvětlil ukončení úvazku.