Festival v Českém Krumlově nabídne zahajovací koncert na jezeře i operní premiéru

Hlavními hvězdami 34. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov budou španělský kytarista Pablo Sáinz-Villegas a izraelský houslový virtuos Maxim Vengerov. Z českých umělců se představí mimo jiné herci Jan Budař a Václav Kopta s projektem Nevážná klasika.

Festival se má konat od 11. července do 2. srpna 2025 v Krumlově a okolí, vstupenky na jednotlivé koncerty začali pořadatelé prodávat toto úterý, informovala ředitelka akce Gabriela Rachidi. "Snažíme se propojit nepropojitelné. Zahajovací koncert Nečekané baroko jsme umístili na jezírko do zámeckého parku. Chceme tanečníky dostat přímo na vodu. Zážitkem bude už i cesta k jezírku. Ta bude lemovaná tisíci svícemi, návštěvníci cestou potkají barokní postavy - performery z uskupení runOperun," slibuje Rachidi.

Program zahrnuje 47 koncertů na 17 různých místech v Českém Krumlově a okolí. "Kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko nám povolil hrát v barokním divadle. Je to nejzachovalejší barokní divadlo na světě," zmiňuje ředitelka. Pořadatelé na tomto místě představí operu Alessandro Severo od Georga Friedricha Händela. "V České republice ještě nikdy nebyla uvedena," poznamenává Jana Semerádová, umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum, který ji provede.

Organizátoři připravili i méně tradiční kusy, například spojení děl Johanna Sebastiana Bacha a moderního francouzského skladatele Pierra Bouleze. "Jsme tak drzí, že vpašujeme dílo jednoho autora do díla jiného," pokračuje Gabriela Rachidi. Do Krumlova v létě zavítá vokální uskupení Take 6, držitelé osmi cen Grammy, či kvarteto francouzského původu Quatuor Ébéne.

Letošní ročník navštívilo zhruba 16 tisíc lidí, hlavní hvězdou byl operní pěvec Plácido Domingo. Festival se koná od roku 1992. Dosud přivítal 13 125 umělců ze 40 zemí. Mezi nimi byli i slavní pěvci Jonas Kaufmann, Renée Fleming, ale také popový Karel Gott nebo operní pěvkyně Dagmar Pecková. Rozpočet festivalu letos přesáhl 35 milionů korun.