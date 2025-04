Cesta je cíl. Projděte se nejkrásnějšími přírodními tunely světa

Japonské bambusové háje, vistáriové zahrady i starobylé dubové aleje. Tady všude příroda dokazuje, že je ta nejlepší designérka. Tunely tvořené z květin a stromů okouzlí estetikou i magickou atmosférou a vypadají, jako by ani nebyly ze skutečného světa.

Vistáriové tunely v Japonsku

Dva zhruba sto metrů dlouhé tunely z květů vistárie vypadají jako namalované. Každé jaro kvetou v zahradách Kawachi Fujien v Japonsku, asi šest hodin jízdy od Tokia. Díky desítkám druhů vistárií hrají mnoha barvami, především bílou, modrou, fialovou a růžovou. Nejlepší doba pro návštěvu je konec dubna až polovina května, kdy je tunel doslova zaplaven květy, které visí jako barevné závěsy.

Cypřišový tunel v Point Reyes

Cypřišový tunel v kalifornském Point Reyes jste už určitě někdy zahlédli na sociálních sítích. Cypřiše se svěšenými větvemi tady totiž vytváří jedinečnou podívanou a na fotkách se skvěle vyjímají. Zavítat se sem vyplatí hlavně v průběhu tzv. zlaté hodinky, tedy těsně před západem slunce. Měkké a teplé světlo podtrhne romantickou atmosféru malebné krajiny. Stromy byly vysazené kolem roku 1930 a jsou jedním z mála druhů, které se dokážou adaptovat na místní povětrnostní podmínky.

Cesta k větrnému mlýnu Halnaker

I cesta je cíl. Stoprocentně to platí v případě stezky, která vede k větrnému mlýnu v malé, klidné vesničce Halnaker v anglickém Sussexu. K ikonickému mlýnu se totiž dostanete stromovým tunelem, který vypadá, jako by byl spíš vystřižený z dětské fantasy pohádky, než pocházel ze skutečného světa. Nejkrásnější pohled na něj se vám naskytne na podzim, kdy jsou listy stromů vymalované do nejrůznějších barev.

Dubová plantáž v New Orleans

Obrovská dubová alej s více než 300 let starými duby se nachází asi hodinu jízdy od New Orleans ve státě Louisiana. Majestátní stromy, které tady vytváří tunel vedoucí přímo k hlavnímu sídlu plantáže, posloužily jako kulisa pro natáčení filmů Nespoutaný Django nebo Interview s upírem. Místo však není jen o krásné přírodě, psala se tady také temná historie otroctví. Plantážní dům a přilehlé budovy slouží jako muzeum, které vypráví příběh zotročených lidí.

Bambusový háj Arashiyama

Na západním okraji japonského Kjóta, které je známé svými pozoruhodnými svatyněmi, se nachází jedno z nejfotogeničtějších a nejklidnějších míst celé země. A to i přesto, že nedaleko odtud pulzuje rušný život japonského velkoměsta. V bambusovém háji Arashiyama ale jako by se čas zastavil. Když se mezi desítkami metrů vysokými stromy prohání vítr, funguje les téměř jako meditační chrám. Vzniká totiž jemný šum, který má uklidňující účinky pro naši mysl.

Dark Hedges v Severním Irsku

Bukovou, něco málo přes kilometr dlouhou alej si budete dobře pamatovat ze seriálu Hry o trůny, kde si v jedné ze scén také "zahrála". Přiřadit bychom jí mohli i status jednoho z nejfotografovanějších míst v Severním Irsku. Tyto 300 až 350 let staré stromy vysadila v 18. století rodina Stuartových podél cesty do jejich sídla Gracehill House. Najdete ji asi 11 km od města Ballymoney v hrabství Antrim. Alejí čas od času prý prochází duch Šedé dámy, který se zjevuje za soumraku a zmizí, jakmile pěší mine poslední buk.

Tunel lásky na Ukrajině

Na západní Ukrajině v blízkosti městečka Klevan se nachází přírodní úkaz jako z pohádky. Zelený tunel tady vytvořily vedle sebe těsně rostoucí stromy, které rámují skoro tři kilometry zdejší železniční trati. Sjíždí se sem zamilované páry z celého světa, a to kvůli legendě, která je s místem spojená. Podle ní se zamilovaným párům splní přání, když společně projdou z jednoho konce tunelu na druhý. Jejich láska však musí být opravdová.