Festival United Islands se přesouvá do Karlína. Zahraje na něm Thom Artway a evropští talenti

Karlín, místo konání United Islands of Prague 2017 | Foto: ČTK

Festival United Islands of Prague, který se v předchozích letech konal v centru Prahy na ostrovech na Vltavě a také v Kinského zahradě, se předposlední červnový víkend přesouvá do Karlína. Hlavní hvězdou bude tuzemský písničkář a držitel dvou Cen Anděl Thom Artway. Akce, jež je i letos zdarma, představí talentované evropské skupiny a doprovodný program, založený na kulturních rozdílech jednotlivých světových kontinentů.

Organizátoři multižánrového festivalu United Islands of Prague, který se letos koná v pátek a v sobotu 23. až 24. června, se rozhodli, že je čas "obydlet" i další části hlavního města. Proto letošní ročník přesouvají do Karlína, jež letos slaví 200 let od založení.

Odmítají přitom, že by se s městskou částí Praha 1 rozešli ve zlém. "Tento nápad jsme měli v hlavě už dlouho," říká jeden z organizátorů Martin Voňka. "První ročníky festivalu byly punkovější a my se k nim teď s Karlínem, vracíme," dodává David Gaydečka.

Páteční program bude mít od 15 hodin základnu na Karlínském náměstí vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde mimo jiné zahraje svůj starý hit Karlín písničkář Ivan Hlas. Dění se přesune také do Kaizlových sadů na Invalidovně a do zahrady vedle karlínského sídla Českého rozhlasu.

V sobotu se Ostrovy přesunou na Rohanský ostrov. Na hlavní scéně tam zahraje hlavní česká hvězda, mladý písničkář a čerstvý držitel dvou Cen Anděl Thom Artway.

Hudební program bude podle dramaturgyně Barbory Šubrtové stát na kapelách, které představily talentové festivaly - holandský Eurosonic a anglický Great Escape. "Jádrem programu jsou tentokrát Throes + The Shine, kteří kombinují portugalský a africký temperament, rakouští Farewell Dear Ghost a jejich zasněné i svižné kytary, nebo rumunští Next Ex s křehkým downtempem," vypočítává.

Festival počítá i s doprovodnými akcemi, postavenými letos na kulturních odlišnostech jednotlivých kontinentů. V rámci programu United Continents si budou moci návštěvníci vyzkoušet sporty jednotlivých světadílů, například asijskou obdobu nohejbalu sepak takraw či portugalskou obdobu petanque zvanou jogo de malha.

Počítá se i s náměstíčkem neziskových organizací, na United Islands oslaví 25. narozeniny Člověk v tísni. I ten doveze na festival několik kapel ze zemí, jimž pomáhá.

Do doprovodného programu se zapojí i nádraží Praha - Bubny a tamní Památník ticha, který má v lidské paměty udržet hrůzy válečných transportů. Památník přispěje například velkým výtvarným happeningem nebo koncertem kapely Allstar Refjúdží band, složené z hudebníků z různých zemí a vyznání.

Samotným "Ostrovům" předchází vždy ve čtvrtek klubová noc s řadou koncertů lokálních kapel i příchozích z ulice. Konat se v bude i letos v klubech Futurum, Rock Café, Jazz Dock, 007 Strahov, kavárné Potrvá a v Paláci Akropolis.

Ve stejný termín se v Praze bude konat také festival Metronome s headlinerem Stingem. I za ním stojí organizátorský tým United Islands.