Vyhráli mladí. Ceny Anděl ovládla zpěvačka Lenny a zpěvák Thom Artway

Hudební Ceny Anděl za rok 2016 opanovala dvaadvacetiletá zpěvačka a skladatelka Lenny (dcera slavné hudebnice Lenky Filipové), která proměnila všechny své čtyři nominace.

V hlasování Akademie populární hudby získala sošku Jaroslava Róny v kategoriích album roku (Hearts), skladba roku (Hell.o) a zpěvačka roku a videoklip roku (Hell.o). Už minulý týden Lenny uspěla v kategorii Rock & Pop v Žánrových Andělech, o nichž hlasují hudební odborníci, kteří menšinové žánry celoročně sledují.

Vítězové Cen Anděl za rok 2016

Zpěvačka roku: Lenny

Album roku: Lenny (Hearts)

Píseň roku: Lenny (Hell.o)

Klip roku: Lenny (Hell.o)

Skupina roku: Jelen (Vlčí srdce)

Zpěvák roku: Thom Artway

Objev roku: Thom Artway

Síň slávy: Věra Špinarová in memoriam