Fanoušci Pána prstenů se mohou těšit na nevydané Tolkienovy eseje, vyjdou přístí rok

Sněmovna vyškrtla z vládního návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů ustanovení, které mohlo podle části opozice pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o střet zájmů. Pasáž se týkala svěřenských fondů. Její vynětí prosadili lidovci hlasy 93 z 99 přítomných poslanců včetně zákonodárců ANO. Předloha, která vychází z evropské směrnice, nyní zamíří k posouzení senátorům.

Babiš by byl podle některých výkladů ustanovení navrhovaného vládou považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu. Pomoci mu to mohlo podle kritiků v situaci, kdy se podezřením z jeho střetu zájmů zabývají orgány Evropské unie.