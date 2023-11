Dávno po atomové válce hrdinka opouští kryt. Amazon ukázal seriál podle hry Fallout

Videotéka Amazon Prime Video zveřejnila první fotografie z postapokalyptického televizního seriálu Fallout, který vzniká na motivy stejnojmenné série počítačových her. Vyvíjí ho manželé Lisa Joyová a Jonathan Nolan, tvůrci populárního sci-fi Westworld. Premiéru bude mít 12. dubna 2024.

Jak píše časopis Vanity Fair, také seriál se odehrává poté, co vypukla jaderná válka mezi USA a Čínou. Stalo se tak v roce 2077, kdy byl sice svět plný robotů a létajících aut, zároveň ale trpěl nostalgií po 40. nebo 50. letech minulého století a vše od oděvů po design vozů tento styl reflektovalo.

Právě osobité retrofuturistické prostředí s lehkou příměsí art deca přispělo k popularitě her z žánru RPG neboli role-playing games, které vyvinulo studio Interplay. První vyšla v roce 1997 a odehrávala se téměř století po jaderné válce.

Hrdina náleží k několikáté generaci, jež kvůli radiaci žije v podzemních krytech. Nutnost opravit čip na recyklaci vody jej vyžene z jeho kalifornského krytu číslo 13 do prostředí, kde přichází do styku s nejrůznějšími frakcemi, od obyvatel města Junktown přes nebezpečné mutanty po militantní uskupení Brotherhood of Steel, jehož příslušníci nosí brnění a snaží se v pustině zavést řád a pořádek. Celou dobu protagonistovi pomáhá příruční počítač se zeleným displejem Pip-Boy připevněný na zápěstí.

Díky úspěchu původní hry, které se celosvětově prodalo přes 600 tisíc kopií, hned další rok následovalo pokračování. Zatím poslední díl herní série nazvaný Fallout 76 se objevil před pěti lety a měl spíše negativní ohlasy.

Nyní chce atraktivity tohoto univerza využít televizní seriál. Ten se podle časopisu Vanity Fair bude odehrávat v Los Angeles 219 let po jaderné válce. Hrdinka Lucy, kterou ztvární Ella Purnellová, známá ze seriálu Yellowjackets, strávila celý život v podzemním krytu. Když jej musí opustit a vydat se na záchrannou misi, zjistí, že svět nahoře je plný nebezpečných mutantů a banditů, kteří se chovají hůř než pistolníci z Divokého západu, uvádí server Variety.com.

"Hry vyprávěly o rozdělení společnosti, o lidech, kteří něco vlastní, a těch, kdo nemají nic. Tento problém se v naší zemi i po světě bohužel jen prohlubuje," řekl americkému časopisu britský autor seriálu Jonathan Nolan, což je bratr známějšího režiséra Christophera Nolana.

Podle tvůrce se v příběhu do podzemních krytů dostali jen ti bohatí. Když je tedy idealistka Lucy nucena vylézt z dosavadního bezpečí na povrch, otevírá to prostor pro společenskou satiru i komentáře k současnosti, trochu jako v jiném nedávném postapokalyptickém seriálu podle videohry The Last of Us od HBO.

"Snažíme se nerozdělovat postavy na jenom dobré nebo špatné. Ať už byl někdo zlý, nebo dobrý, tak tenhle svět stejně zničili. My se pohybujeme spíše v šedé zóně," shrnuje Nolan, jenž režíroval první tři epizody Falloutu. Projekt vznikal od roku 2020, kdy Amazon na adaptaci získal práva a oslovil právě Nolana, doplňuje server The Hollywood Reporter.

Seriál hodlá pracovat mimo jiné s výrazným estetickým prvkem videoher Vault Boyem, což je maskot korporace zvané Vault-Tec, vždy znázorněný jako usměvavý a optimistický chlapec s palcem povzbudivě zdviženým nahoru. Představuje ironický kontrast k tomu, v jak ponurých podmínkách jsou postavy nuceny živořit.

Přenést tuto náladu na obrazovky má pomoct Todd Howard, režisér třetího a čtvrtého dílu hry z let 2008 a 2015, který je zároveň výkonným producentem televizního seriálu. "Nechtěl jsem se vracet k některému z příběhů, které už odvyprávěly hry. Chtěl jsem, abychom vymysleli nové, původní dobrodružství ze světa Falloutu," zdůrazňuje.

Postapokalyptická série zatím naposledy pokračovala multiplayerovou hrou Fallout 76 z roku 2018. | Video: Bethesda Softworks

Herní společnost Bethesda Softworks, která na značku vlastní práva, slibuje, že seriál zůstane věrný reáliím a jeho scénář zapadne do již existujícího světa. K novým postavám mají patřit nováček Maximus, jenž vyrostl mezi členy Brotherhood of Steel a chce se stát vojákem. Ztvární ho Aaron Moten.

Jednoho ze správců podzemního krytu 33, pomyslného šerifa a Lucyina otce, pak ztvární Kyle MacLachlan, známý jako Dale Cooper ze seriálu Twin Peaks.

Walton Goggins z filmů Osm hrozných nebo Nespoutaný Django si pak zahraje zdánlivého lovce lidí zvaného The Ghoul. Charakteristické pro něj bude, že mu chybí nos a skrývá svou minulost, uzavírá server The Hollywood Reporter.