Britská hudební hvězda Ed Sheeran příští rok vystoupí v Hradci Králové

Britský zpěvák Ed Sheeran, který je považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností současného popu, vystoupí 27. července v Hradci Králové. Učiní tak v rámci své světové Mathematics Tour. Koncert odehraje v Parku 360 na letišti ve Věkoších, kde se každoročně koná festival Rock for People, oznámila spolupořádající agentura Ameba Production podnikatele Michala Thomese.

Naposledy Sheeran vystoupil v Česku roku 2019 na letišti v pražských Letňanech. Jeho dva koncerty přilákaly do Prahy celkem 150 tisíc diváků. "Na stejném místě jako Rolling Stones odehrál v podstatě intimní koncert. Vystačil si pouze s kytarou, looperem a repertoárem hitů," napsalo tehdy Aktuálně.cz.

Že si Sheeran nyní vybral místo konání festivalu Rock for People, označují jeho pořadatelé za čest a přelomový milník. "Je to pro nás důkaz, že se opravdu každým rokem posouváme a náš areál může konkurovat velkým světovým arénám," říká Michal Thomes. Koncert Eda Sheerana zařadila Ameba Production pod hlavičku koncertní série Rock for People Concerts.

Prodej vstupenek začne 26. října v sítích GoOut a Ticketportal. Součástí lístku bude i přístup do tematické fan zóny umístěné v blízkosti koncertu. Od dopoledne v ní bude hudební i nehudební program. V areálu má být zajištěné kempování a parkování.

Dvaatřicetiletý zpěvák, skladatel i textař získal několik cen Grammy, Brit Award a dalších prestižních cen. Jeho hity jako Shape Of You, Thinking Out Loud nebo Perfect mají na YouTube dohromady 13,2 miliardy zhlédnutí. Na konci roku 2017 obdržel Řád britského impéria za aktivity v oblasti hudby a charity.

Letos vydal Sheeran dvě alba: v květnu vyšlo Subtract, v září Autumn Variations. "Snaží se artikulovat pocity z náročného životního období. Nebývale osobní písně ale trpí přílišnou popisností," napsalo o první nahrávce Aktuálně.cz.

V současné době je Ed Sheeran ve světovém žebříčku Spotify šestý nejposlouchanější umělec.