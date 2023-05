Rakovina ohrozila jeho manželku i dítě. Ed Sheeran zpívá o tom, co cítil v čekárně

Britský zpěvák Ed Sheeran uzavřel pentalogii alb pojmenovaných podle matematických symbolů. Na finální nahrávce Subtract nazvané symbolem - se snaží artikulovat pocity z náročného životního období. Nebývale osobní písně ale trpí přílišnou popisností. V doprovodném televizním dokumentu interpret opakuje, že není jen stroj na hity. I na prvního muže popu toho občas může být moc.

"Když jsem začínal, chtěl jsem natočit pět matematických alb," popisuje dvaatřicetiletý písničkář svou vizi v televizním dokumentu Ed Sheeran: The Sum of It All, který souběžně s novým albem zveřejnil ve videotéce Disney+.

Na přelomu nultých a desátých let hrával po hospodách, malých klubech nebo na ulici, už tehdy si ale v hlavě skládal dlouhodobý byznys plán, jak velikost svých pódií rapidně navýšit. "Plus mělo být přídavek k materiálu, který jsem do té doby nahrál," upomíná na debut z roku 2011. "Multiply mělo vše znásobit, Divide jsem plánoval rozdělit mezi akustiku a R&B. Equals mělo být součtem všech předešlých částí. A pátá deska je tohle," dostává se k novince Subtract, kterou zveřejnil minulý pátek.

Plán splnil nad očekávání. Například v prosinci 2019 ho společnost Official Charts Company, sdružující hitparády Spojeného království, Irska a Francie, vyhlásila komerčně nejúspěšnějším umělcem dekády. Slávu zažíval celosvětovou, tentýž rok na jeho dva koncerty do pražských Letňan přišlo dohromady 150 tisíc diváků.

Poslední kus z matematické řady zamýšlel Sheeran jako akustické album, možná coby pomyslný návrat ke kořenům, kdy jako náctiletý hrál, zpíval a rapoval všude, kde ho nechali stát s kytarou. Minimalistický zvuk nahrávky předestřel ohlášený výběr producenta Aarona Dessnera z kapely The National, který pracoval na intimních albech Folklore a Evermore americké zpěvačky Taylor Swift.

Subtract, to znamená Odčítat, mělo být zároveň vyskládané z písní, jež Sheeran v průběhu posledních deseti let ukládal takzvaně do šuplíku. Jenže turbulentní okolnosti ho přiměly napsat nové.

"Jestli zvládneme tenhle rok, nic nás už nerozdělí," vrací se v prvních slovech skladby No Strings na začátek minulého roku, kdy lékaři našli jeho ženě Cherry Seaborn nádor v paži. Jelikož v té době čekala jejich druhou dceru, léčba musela počkat.

"Doktor řekl, že je to rakovina a dítě je na cestě / Život se mění mrknutím oka, je třeba učinit rozhodnutí," zpívá Sheeran v bonusové skladbě Toughest a ty verše shrnují jeho aktuální textařskou formu. Nové album ze všeho nejvíc působí jako deníkové zápisky doprovázené sledem základních akordů.

Poté, co Nicku Caveovi v roce 2015 zemřel syn Arthur, tento australský zpěvák odmítal, že by ho zármutek inspiroval. Naopak tvrdil, že v depresi není schopný ničeho a je nutné počkat, až nejbolestivější fáze odezní. Mýtus o umělcích a umělkyních, kteří musí trpět, aby mohli tvořit, odmítla i písničkářka Fiona Apple nebo další muzikanti. Nemusí to platit pro každého, někdy je ale od chmur nutný odstup a deprese tvůrčí proces brzdí, nebo rovnou znemožňuje.

Oněmělý veršotepec

"Sestřelilo mě to jako vlak, došla mi slova / Nemám, co říct, všechno mě bolí," zpívá nyní Ed Sheeran a zní to jako nejupřímnější text, který v posledních letech napsal.

V nové skladbě Sycamore se s manželkou ocitá "v čekárně, emoce tečou proudem / mám strach o svou lásku, bojím se o naše dítě". Místo aby pocity přepsal do písňového textu, spíš jen zaznamenává jejich existenci. Vypjatým momentům v písni kontrastuje "olistěný platan v létě", pod nímž si jeho družka hraje s prvorozenou dcerou na houpačce. "Květy pučí v zahradě, jen si představ, kde jsme mohli být," dodává Sheeran.

Singl Boat z nové desky Eda Sheerana. Foto: Annie Leibovitz | Video: Asylum Records

Britský zpěvák běžně žongluje s klišé, jeho verše publikum bez problémů rozklíčuje a vstřebá. Na tom částečně postavil svůj úspěch. Krajní situace ale banalitu jeho rukopisu obnažují na kost. V songu Dusty popisuje nedávnou životní situaci slovy "jsme ztraceni uprostřed bouřícího oceánu / Nikdo netušil, čím jsme si procházeli / Probíráme to spolu, zatímco si ve vodě smáčíme prsty u nohou / Nadechni se a připrav se na další vlny".

V televizním dokumentu Sheeran neustále opakuje, že všechny těžkosti jsou pro něj příliš čerstvé, nestačil je vstřebat. Vzpomínky ho bolí, písně jej dokáží rozplakat. Pár týdnů po děsivé diagnóze manželky ho navíc zasáhla smrt anglického producenta Jamala Edwardse. Londýnský podnikatel a manažer jako první uvěřil Sheeranově talentu. Nebyli jen obchodní partneři, ale blízcí přátelé. Edwards zemřel ve věku 31 let na zástavu srdce v důsledku užívání kokainu.

Už na předloňské album pojmenované symbolem = přitom Sheeran nahrál píseň Visiting Hours coby vzpomínku na přítele Michaela Gudinského. Jeden z nejvlivnějších mužů australského showbyznysu zesnul v březnu 2021 na předávkování kombinací léků a drog, bylo mu 68 let.

Na novince teď Ed Sheeran působí jako člověk stržený proudem povinností vyplývajících z pozice prvního muže hudebního showbyznysu, který se snaží chytit pevného bodu. Hudbě zasvětil celý život a chce se jí věnovat dál. Zároveň se mu narodily dvě dcery, manželka prošla těžkou nemocí. Zpěvák jako by na albu byl i nebyl zároveň.

To částečně potvrzuje i dokument The Sum of It All, konkrétně záběry ze studia. Sheeran během pár chvil doladí finální podobu textů, položí vokály do základních akordů a tikání metronomu, načež oznámí, že zbytek nechává na producentovi a že jede domů. Podle bookletu je Ed Sheeran výhradním autorem pouze tří písní ze čtrnácti. Scéna působí, že v producenta Aarona Dessnera chová takovou důvěru, až je mu jedno, jak bude znít výsledek.

Přestože si udržuje image bytostného sólisty, je zvyklý skládat v týmu. Nyní své obvyklé spolupracovníky odstřihl a během týdne s Dressnerem napsal 25 nových písní. Podle časopisu Rolling Stone vybrali 14 nejsilnějších, zbytek přihodí jako bonusy na různá vydání alba.

Během hektického vzniku album Subtract změnilo i zamýšlený tvar a vzdálilo se čistě akustické nahrávce. V Dusty kromě zpěvákova hlasu zní pitvořivé piano, ozvěny smyčců i syntetické bicí, v Curtains dokonce zkreslené kytary. Perkusivní Eyes Closed je postavené na úsporném elektronickém beatu, v End of Youth do piana Sheeran pokládá kvazi rap a text, v němž pochybuje sám o sobě, povznáší klenutý refrén. Mezi akustickými zvuky piana, kytary a smyčců jde o příjemné rozptýlení.

Skladba Curtains z nové desky Eda Sheerana. Foto: Annie Leibovitz | Video: Asylum Records

Popové zpravodajství

Třetím ze zpěvákových traumat, jímž se věnuje televizní dokument, je soud. Sheeran loni vyhrál spor o plagiátorství týkající se jeho písně Shape of You z roku 2017, minulý týden se zase newyorská porota shodla, že téměř deset let starý hit Thinking Out Loud zpěvák nevykradl z písně Let’s Get It On od americké soulové hvězdy Marvina Gaye. Ve světle ostatních událostí to Sheeran na kameru označuje za banální, před soudem přitom tvrdil, že pokud prohraje, ukončí kariéru.

Byť název dokumentu The Sum of it All naznačuje, že by mohl mapovat celou Sheeranovu dráhu, čtyři cirka půlhodinové epizody se točí především kolem událostí posledních let. A často jen opakují věci doslovně popsané v písních.

Manželka Cherry Seaborn se na záznamu poprvé veřejně rozpovídá o své nemoci, Sheeran přijíždí na setkání k uctění památky svého přítele Jamala. Nad ránem se zastavuje u nástěnné malby, pokládá svíčku, padá do náruče svého bodyguarda. Během komorního koncertu v kostele při nových písních pláče.

Ke konci série si pokládá otázku, zda se už blíží moment, kdy jeho kariéra přirozeně přejde do fáze útlumu. Tak nějak zní i album Subtract. Pravděpodobně zůstane bez větších hitů typu Shape of You nebo Bad Habits, které Sheeran předloni napsal coby odpověď na rekordní singl Blinding Lights kanadského zpěváka The Weeknda.

Ed Sheeran se na albu Subtract profiluje jako rutinní songwriter, který by uměl udělat potenciální hit takřka i z nákupního seznamu. "Piluji svoje řemeslo každý den, abych to dokázal," rozčiluje se v dokumentu, že soudní spory zpochybňují jeho talent i um. Následuje střih a spontánní vznik hitu Bad Habits při jedné ze seancí s producenty.

Vzhledem k okolnostem teď vydal svou nejotevřenější nahrávku, což fanoušci jistě docení. Banální příběhy o lásce jsou nicméně pryč a Subtract bude zároveň dost možná prvním albem, které Sheerana nevynese výš, než už je. Možná kdyby ještě chvíli počkal s tím byznys plánem, podle nějž plní stadiony, mohl natočit desku o tom, co v něm životní zkoušky skutečně vyvolaly. Takhle jen na půdorysu "táborákových" akordů opisuje stokrát řečené.

Video: Trailer z minisérie Ed Sheeran: The Sum Of It All