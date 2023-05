Slavný Kronos Quartet poprvé přijel do Brna, zahrál i skladbu od Hendrixe

Půl století koncertuje smyčcový Kronos Quartet na předních světových pódiích, až toto úterý ale poprvé zavítal na brněnský JazzFest. Koncert v Sono Centru sledoval vyprodaný sál, uvedl za pořadatele Radek Babička.

Americké kvarteto se věnuje soudobé hudbě s přesahy do mnoha žánrů včetně jazzu. Nahrává také soundtracky. V Brně uvedlo pestrý výběr skladeb napsaných či aranžovaných přímo pro Kronos Quartet. Zazněla například osobitá verze jazzového standardu Summertime od George Gershwina, Purple Haze z repertoáru rockového kytaristy Jimiho Hendrixe v úpravě pro smyčcové kvarteto nebo hudba z filmu Fontána.

Kronos Quartet momentálně tvoří houslisté David Harrington a John Sherba, violista Hank Dutt a violoncellista Paul Wiancko. Muzikanti ale na pódiu využívají i další nástroje, od činelů a basového bubnu zvaného kopák až po různé digitální efekty. Pokud to partitura vyžaduje, klidně i sborově vykřiknou.

Kvarteto dlouhodobě formuje své následovníky. K 50. výročí vytvořilo projekt nazvaný 50 for the Future - bezplatnou digitální knihovnu padesátky soudobých skladeb, která má smyčcovým kvartetům umožnit rozvoj a zdokonalit jejich dovednosti potřebné pro interpretaci repertoáru 21. století.

David Harrington ujistil také brněnské publikum, že kdokoliv dnes může přijít z koncertu domů, skladby si stáhnout a začít cvičit. "Jsou zdarma pro kohokoliv na celém světě," uvedl.

Právě z knihovny 50 for the Future čtveřice čerpala i při brněnském vystoupení. Zazněla například skladba Little Black Book od americké producentky elektronické hudby Jlin nebo Excerpt from Sivunittinni od inuitské umělkyně Tanyi Tagaq.

Kronos Quartet zahraje ještě tuto středu v pražském kostele U Salvátora. Brněnský JazzFest pokračuje 19. května koncertem zpěvačky a klavíristky Diany Krall v Bobycentru.

Video: Kronos Quartet hraje skladbu Little Black Book