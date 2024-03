Hledání ztraceného ráje v Ústí. Industriální éra končí, k obnově přispívá Dům umění

Přestože vznikl teprve roku 2016 a v jasné bílé budově připomínající éru Bauhausu sídlí jen tři léta, Dům umění Ústí nad Labem patří mezi nejzajímavější české galerie současného umění. Jeho odvahu vyniknout tak trochu na periferii ilustruje několikaletý projekt Gardening of Soul: In Five Chapters. Volně přeloženo: Péče o zahradu duše v pěti kapitolách. Nebo: Duševní zahradničení v pěti kapitolách.

reklama