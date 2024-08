Druhou trávu čeká největší samostatný koncert. Písně vyberou fanoušci

Kapela Druhá tráva, několikanásobní držitelé ceny Anděl hrající mix bluegrassu, folku a country, oslaví 33 let na scéně zvláštními koncerty v Praze a Brně. O podobě playlistu budou moci rozhodnout fanoušci na webových stránkách skupiny.

Své zatím největší samostatné vystoupení Druhá tráva absolvuje 5. prosince v pražském Foru Karlín, což je sál s kapacitou až 3000 lidí. O den později formace zamíří do brněnského Mahenova divadla.

Na koncertech využije projekce a pódiového designu, na nichž spolupracuje s animátorkou Lindou Arbanovou. Sestavu na oba večery posílí další hráči a hosté. "Jejich jména budeme zveřejňovat postupně," avizuje manažer David Němeček.

Fanoušci Druhé trávy se do příprav mohou zapojit už nyní. Skupina spustila anketu, ve které lidé mohou hlasovat, co by naživo chtěli slyšet. "Zpěvák a textař Robert Křesťan předvybral více než devadesát skladeb. Jsou tam i takové, které kapela dlouho, nebo dokonce vůbec nikdy naživo nehrála. Každý může vybrat pět svých oblíbených," avizuje Němeček.

Druhá tráva bývá řazena mezi špičku české a slovenské folk & country scény. Zatím poslední album vydala před dvěma lety. Nahrávka nazvaná Díl druhý byla následovníkem cenou Anděl ověnčeného Dílu prvního. Zatímco na něm převažovaly převzaté skladby, které v mládí ovlivnily frontmana Roberta Křesťana, "dvojka" sestávala především z autorských kompozic. Podobu projektu ovlivnila pandemie koronaviru. Kvůli ní Druhá tráva změnila plány, původně se chystala vydat řadové album na dvou discích.

Díl první získal zlatou desku. Přestože hudebníci jej v době protipandemických opatření prodávali pouze přes vlastní webové stránky, dosáhli při prodeji půlmilionového obratu.

Bluegrassovou Druhou trávu charakterizují autorská a interpretační výjimečnost Roberta Křesťana stejně jako instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. Coby jedna z mála českých kapel s příznivým ohlasem absolvovala několik úspěšných turné po USA. Ve výčtu významných zahraničních interpretů, se kterými Druhá tráva spolupracovala, jsou Peter Rowan, Tony Trischka nebo Charlie McCoy. Ve Druhé trávě kromě zpěváka Křesťana, jenž byl roku 2021 uveden do síně slávy cen Anděl, hrají Luboš Malina na banjo a mandolínu, Luboš Novotný na lap steel guitar a dobro, Radek Hlávka na kytary, Tomáš Liška na kontrabas a Martin Novák na bicí.

Video: Moje hudba mě i dojímá. Ve snu mi ji nosí šilhavý pejsek, říká zpěvák Bert & Friends (18. 6. 2024)