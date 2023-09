Drew Barrymore nestávkuje. Hollywoodská hvězda kvůli tomu přišla o moderování cen

Pořadatelé amerických Národních knižních cen zrušili smlouvu moderátorce letošního galavečera, herečce Drew Barrymore. Hvězda filmů Vřískot nebo Charlieho andílci se rozhodla nedbat hollywoodské stávky a odvysílá první díl své talkshow od chvíle, kdy scenáristé a herci v USA začali protestovat. Odborová organizace i kolegové stávkokazku obviňují z nedostatku solidarity, píše agentura AP.

"Národní knižní ceny oslavují sílu literatury a nevyčíslitelný přínos autorů naší kultuře," oznámila ve středu nadace, která knižní ocenění udílí. "Vzhledem ke skutečnosti, že Drew Barrymore bude dál vysílat svou talkshow, jsme se rozhodli zrušit její pozvání. Nebude tedy moderovat letošní 74. ročník," dodali organizátoři. Galavečer se uskuteční 15. listopadu. Kdo herečku nahradí, není jasné.

Osmačtyřicetiletá Drew Barrymore před několika dny oznámila, že příští týden začne v televizi CBS vysílat další řadu svého zábavního pořadu nazvaného The Drew Barrymore Show, v němž zpovídá významné osobnosti a celebrity.

Osobně sice pravidla hollywoodských odborů týkající se moderování nenarušila, neboť pořad se vysílá přes den, a tak spadá pod jinou odborovou organizaci než tu, jejíž členové stávkují. Herečka však zaměstnávala minimálně tři scenáristy, kteří jsou členy stávkujícího Sdružení amerických scenáristů. Ti kvůli tomu v pondělí protestovali před newyorskou budovou televize CBS. A sdružení potvrdilo, že by se skutečně jednalo o porušení pravidel, které zmenší dopad stávky na zaměstnavatele a sníží vyjednávací sílu odborů.

"Jsem si jistá, že nikdo z nás tří se tam dovnitř nevrátí," oznámila následně scenáristka Chelsea White, která se stejně jako její kolegové nebude podílet na nové řadě pořadu. Hereččino rozhodnutí je postavilo do situace, kdy si museli vybrat, zda přijdou o práci, nebo členství v odborech. Ve druhém případě by však čelili opovržení kolegů a těžko by si v budoucnu hledali jinou práci v branži. "Samozřejmě nejde jen o show Drew Barrymore. Jde tu o princip a solidaritu s druhými," dodala scenáristka.

Autoři pořadu se nyní musí obejít bez scenáristů, nebo se pokusit najmout takové, kteří nejsou členy odborů. To je však v USA spíše výjimečné. První díl čtvrté řady The Drew Barrymore Show, první od letošního dubna, odvysílá televize CBS příští pondělí 18. září.

Největší hollywoodská stávka za desítky let začala letos v květnu. Odstartovali ji scenáristé, kteří od velkých studií žádají více peněz či záruky, že jejich práci nebude kanibalizovat umělá inteligence. V červenci se přidali herci. A veřejně je podporují například i spisovatelé.

Také od některých z nich Drew Barrymore nyní čelila kritice kvůli rozhodnutí nepodpořit stávku. Na sociální síti na případ upozornil Colson Whitehead, což je dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny a laureát Národní knižní ceny.

Herečka přitom ještě v květnu odmítla moderovat akci televize MTV právě ze solidarity s tehdy začínající stávkou, za což si vysloužila pochvalu od kolegů. Co ji nyní přimělo otočit o 180 stupňů, zatím nevysvětlila. Na sociální síti Instagram pouze potvrdila, že se rozhodla pokračovat v pořadu navzdory stávce. "Je to moje rozhodnutí a stojím si za ním. Ten pořad se jmenuje podle mě, ale nejde tady jenom o mě," napsala s tím, že scenáristé a spisovatelé dokážou svou tvorbou spojovat lidi a poskytovat věcem význam. "O totéž usiluje můj pořad," dodala.

Podle agentury AP je kauza nepříjemná i pro pořadatele Národních knižních cen, kteří se už roky snaží, aby byl jejich galavečer podobně prestižní jako udílení filmových Oscarů nebo televizních cen Emmy. V posledních letech se jim jako moderátory podařilo sehnat spisovatelku Padmu Lakšmí nebo herečku Cynthii Nixon. Drew Barrymore by ale byla jejich dosud největší hvězdou.

Americká herečka začínala jako dětská hvězda, v osmi letech na sebe upozornila ve sci-fi filmu E.T. - Mimozemšťan režiséra Stevena Spielberga z roku roku 1982. Největší slávu pak zažila v 90. letech minulého století, kdy účinkovala v akčním Batmanovi navždy, hororu Vřískot nebo komediálním dramatu Všichni říkají: Miluji tě režiséra Woodyho Allena.

Začátkem tisíciletí se po boku Lucy Liu a Cameron Diaz objevila ve dvou dílech populárního filmu Charlieho andílci. Svou televizní talkshow vysílá od roku 2020.

V poslední dekádě Drew Barrymore také píše knihy. V autobiografii Wildflower z roku 2015 se vyznala z lásky k literatuře a popsala, jak náruživě četla knihy Lva Nikolajeviče Tolstého, Jane Austen nebo Joan Didion, doplňuje deník New York Times.