DOX chystá velkou výstavu děl Davida Lynche, přijede nobelista Pamuk

Nečekané výtvarné výstavy, literární festival, hudbu, divadlo i tanec slibuje letošní program pražského Centra současného umění DOX. Návštěvníky seznámí s výtvarnou tvorbu režiséra Davida Lynche nebo fotografiemi Joela-Petera Witkina. Přijede také turecký držitel Nobelovy ceny za literaturu Orhan Pamuk.

Výstava děl Davida Lynche nazvaná V plamenech se stane hlavním multižánrovým projektem DOXu pro rok 2025, potrvá od dubna do listopadu. Výtvarné dílo osmasedmdesátiletého autora seriálu Twin Peaks nebo filmu Modrý samet dosud nebylo v Česku detailně představeno. Holešovická galerie mu připravuje retrospektivu doplněnou hudebními, filmovými a literárními pořady, stejně jako novými pracemi.

Na projektu kurátoři spolupracují jak se samotným umělcem, tak s pařížským studiem Item edition a losangeleskou galerií Pace. Vernisáž plánují na 24. dubna. Podle kurátora Otto M. Urbana stál DOX o spolupráci přímo s Lynchem, k němuž však nebylo snadné se dostat.

"Málo se ví, že je absolventem umělecké školy, že vystudoval malířství a sochařství," připomíná Urban. Podle něj se Američan věnuje výtvarné a také hudební tvorbě od poloviny 60. let a nikdy je neopustil. "Dlouhou dobu jsme uvažovali o tom, že to je typ tvůrce, který do DOXu sedí," doplňuje kurátor.

Holešovickou galerii letos navštíví také turecký nobelista Orhan Pamuk, jehož výtvarná a konceptuální výstava Útěcha věcí začala loni a potrvá do dubna. Podle kurátorky a umělecké ředitelky DOXu Michaely Šilpochové by spisovatel měl přiletět nejpozději začátkem března. "Odmalička toužil být malířem, jeho cesta k literatuře byla velmi pozvolná. Výtvarná touha ho nikdy neopustila," vysvětluje Šilpochová. Spisovatel v DOXu pokřtí svůj román Morové noci, který v českém překladu Petra Kučery koncem ledna vydá nakladatelství Argo.

První letošní výstavou DOXu bude přehlídka prací, jež za poslední tři roky vytvořil sochař Marek Škubal, zástupce mladší generace. Jmenovat se bude Prometheus, začne 24. ledna.

V březnu má následovat samostatná přehlídka česko-britského malíře Hynka Martince nazvaná Cyberlemon. "Jak název prozrazuje, hlavním hrdinou bude citron," vysvětluje Otto M. Urban. Součástí instalace se má stát monumentální nástěnná malba, kterou bude umělec v posledním patře budovy tvořit po dobu tří týdnů.

V květnu veřejnost dostane možnost seznámit se s novými pracemi významného současného amerického fotografa Joela-Petera Witkina. Půjde o soubor asi 80 snímků z období po roce 2010.

Program výstav pro druhé letošní pololetí DOX ještě upřesní. V říjnu hodlá již potřetí hostit festival Fall s osobnostmi světové literatury a umění. Konat se budou veřejná čtení na téma cenzury a autocenzury.

I letos prostor dostanou živé umění, divadelní performance souboru Farma v jeskyni nebo koncerty. V červnu má Dox hostit 15. ročník mezinárodního festivalu japonské a nové hudby věnovaný flétně šakuhači.

DOX se podle Michaely Šilpochové vrhá už do 17. sezony. Ročně hostí na 900 akcí, z nichž se přes 800 věnuje vzdělávání, školy mají dveře centra otevřené. "K dnešnímu dni máme za celou dobu kolem 1,3 milionu návštěvníků, za loňský rok to bylo 93 tisíc," upřesňuje Šilpochová.