Spisovatelé budou koncem týdne debatovat ve vzducholodi, která stojí na střeše pražského Centra současného umění DOX a jmenuje se Gulliver. „Často se mě ptají, proč v Gulliverovi nevystavujeme umění. Je to proto, že do vzducholodi proudí vzduch, nemůžeme tam nic vystavovat, ale vyprávějí se tu příběhy, je to prostor věnovaný literatuře,“ vysvětluje programová ředitelka Michaela Šilpochová.

Vystudovaná anglistka stojí za mezinárodním festivalem umění, literatury a vzdělávání nazvaným Fall, jehož druhý ročník pořádá holešovický DOX od tohoto čtvrtka 19. do neděle 22. září. Čtení, debaty či performance se kromě vzducholodi budou konat také v prostorách tří zdejších výstav. Přehlídka nazvaná Kafkaesque se 100 let po smrti Franze Kafky věnuje spisovatelovu odkazu v současném umění, malíř Adam Štech svůj projekt nazval podle francouzského literárního potížisty Michela Houellebecqa a výtvarník Josef Bolf tu pod názvem Melancholie vnějších mezí představuje rozsáhlý soubor maleb. "Zajímá mě propojení světa literatury a vizuálního umění. Mohli bychom uspořádat výstavu a k ní čtení, ale tak jsem to nechtěla," vysvětluje Michaela Šilpochová. "Baví mě v souvislosti s výstavami přemýšlet o jejich souvislostech s literaturou. Existují výtvarní umělci, kteří se noří do výtvarného světa, zajímá je to a mě zajímají oni. Stejně tak píšící výtvarníci, jen se to o nich příliš neví," dodává. Podcast s Michaelou Šilpochovou si lze poslechnout zde: Aktuálně.cz · Ve vzducholodi nejde vystavovat umění. Vyprávíme tam příběhy a posloucháme básníky Loňský první ročník festivalu se ptal, k čemu potřebujeme příběhy. Ten letošní se zabývá portrétem a autoportrétem, tedy tím, jak vyprávíme svůj život i životy těch druhých. Tuzemské publikum se prvně bude moci setkat například s třiačtyřicetiletým britským spisovatelem Maxem Porterem, vycházející hvězdou ostrovní literatury a předsedou poroty příštího ročníku prestižní Mezinárodní Man Bookerovy ceny. "Max Porter splňuje moje představy o ideálním hostu pro náš festival. Vystudoval dějiny umění a ke spisovatelské profesi přišel zvláštně, řadu let byl totiž knihkupec. Maxe zajímá jazyk, výtvarné umění i hudba, text má obrovskou energii a živé vystupování ho baví," popisuje Šilpochová autora, jehož prozaický debut vyšel také v českém překladu pod názvem Žal je to s křídly. Michaela Šilpochová před vzducholodí Gulliver na střeše DOX. | Foto: Honza Mudra Další hvězdou festivalu bude kanadsko-argentinský esejista a romanopisec Alberto Manguel. Předchází ho pověst muže, který jako mladík chodil předčítat tehdy již nevidícímu velikánovi světové literatury Jorgemu Luisi Borgesovi. "K formujícímu zážitku se vrací v řadě svých textů a bude o tom mluvit i na festivalu," přibližuje Šilpochová literáta, který je zároveň historikem čtení a svérázným literárním sponzorem. V Lisabonu letos v dubnu otevřeli Centrum pro dějiny čtení, jehož základ tvoří čtyřicet tisíc svazků Manguelovy knihovny. Spisovatel ji portugalskému hlavnímu městu daroval. Fall má rovněž silnou českou linku, číst své texty a debatovat přijdou básník Petr Borkovec, rusistka Alena Machoninová nebo prozaikové Marek Torčík, Jan Němec, Magdaléna Platzová či Bianca Bellová. "Nejnověji jsem přečetla její román Neviditelný muž, který vyšel minulý týden," zmiňuje pořadatelka na adresu Bellové. Přitažlivostí mezinárodního programu i místem konání Fall do jisté míry nahrazuje Festival spisovatelů Praha, který mezi roky 1991 až 2022 pořádal v Česku usazený americký básník Michael March. Do metropole přivezl například držitele Nobelovy ceny nebo dalších literárních ocenění Hertu Müllerovou, Harolda Pintera, Margaret Atwoodovou či Salmana Rushdieho. Na současné mapě velkých literárních počinů se Fall ocitá vedle veletrhu Svět knihy, pořádaného v Praze, nebo Měsíce autorského čtení, který naopak hlavní město míjí. "Ambicí festivalu Fall nebylo konkurovat tomu, co už existuje, nebo se vymezit. Nejen v literatuře, ale v umění vůbec, když slyším slovo konkurence, vstávají mi vlasy na hlavě," směje se Michaela Šilpochová. "Je to tak neziskové a podfinancované odvětví, že bavit se o konkurenci mi připadá směšné. Když si budeme vymezovat své písečky, pořád budeme žít v provinčním světě a nebude se nám dařit přivážet velká jména ze světa. Proto je důležité udržovat vztahy a vazby. Jsme tu v malém prostoru," dodává. Vítejte u podcastu Na dotek. Hostem Petra Viziny je Michaela Šilpochová z pražského Centra současného umění DOX. K poslechu na platformách Soundcloud, Spotify, Apple Podcasty a Spreaker.