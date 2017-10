před 1 hodinou

Zpěvačka Anastacia, která se proslavila hity I'm Outta Love a Left Outside Alone, přijede 12. května 2018 po devíti letech do Prahy. V pražském Foru Karlín představí písničky z posledního alba Evolution. Turné k novému albu naváže na loňskou a letošní koncertní sérii Ultimate Collection, při níž zpěvačka absolvovala 110 vystoupení. Letos v létě se Anastacia "v přestrojení" vydala do soutěže Sweden Idol, kde se představila jako amatérská soutěžící. Porota - kromě člena Anderse Bagga, producenta poslední desky zpěvačky - ji nepoznala a označila ji za její slabou kopii.

Související