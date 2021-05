Změny v kultuře: Od příštího pondělí akce pro 700 lidí venku, brzy možná také uvnitř

Od příštího pondělí 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku pro maximálně 700 sedících diváků. Ti musí buď absolvovat test, nebo být alespoň 14 dnů od očkování, či maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Po celou dobu si musí zakrývat dýchací cesty.

Nové podmínky po pondělním jednání vlády oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD.

Podle něj se oproti původní dohodě s ministerstvem zdravotnictví nepovedlo prosadit možnost pořádat od stejného data i kulturní akce uvnitř. Vláda ale přijala usnesení v tom smyslu, že pokud bude pokračovat příznivý trend a během dalšího týdne se Česko dostane na hranici 75 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel týdně, bude možné od 24. května pořádat i akce uvnitř.

Sály by směly být obsazeny jen z poloviny, nejvíce s 500 lidmi v sále. Venku by se jich mohlo účastnit ne 700 lidí, jako tomu bude od příštího týdne, ale už 1000 lidí.

Národní divadlo v Praze v pondělí odpoledne oznámilo, že zahajuje předprodej vstupenek na červen. Divákům nabídne výběr z repertoáru svých uměleckých souborů, několik koncertů a hostování. V historické budově, Státní opeře i Stavovském divadle budou diváci rozděleni do dvou sektorů se samostatnými vchody.

Vstupenky lze zakoupit on-line, od tohoto pondělí je také znovu otevřena hlavní pokladna na Nové scéně. To, že lidé buď absolvovali test, jsou po očkování nebo po nemoci covid-19, musejí doložit elektronicky nebo písemným potvrzením.

Diváci s platnou vstupenkou mohou u divadelních budov v den představení bezplatně absolvovat test. Potvrzení o výsledku textu obdrží formou SMS zprávy.

Předprodej zahajuje také divadelní Spolek Kašpar. "Umožní-li epidemiologická situace otevření 24. května, mohou se naši diváci těšit na loňskou novinku Protokol od amerického autora Tracyho Lettse, který je držitelem Pulitzerovy ceny," říká mluvčí spolku Lenka Bočková.

Pokladnu v pondělí otevřelo i Švandovo divadlo na Smíchově a Městská divadla pražská.

Divadla jsou v Česku uzavřená od loňského podzimu. Zástupci oboru se snažili přesvědčovat vládu, že divadelní sály patří k těm bezpečnějším. Vadilo jim především, že stát nepředkládal plány na pozvolné uvolňování opatření. V březnu divadelníci přišli s výzvou Chci znát, kdy hrát, v níž apelovali na masivní testování a postupující očkování.

"Vysoce oceňujeme přístup ministra kultury, který dokázal, že na férových podmínkách pro kulturu má zájem celá společnost," říká Yvona Kreuzmannová z Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu.

"V příštích týdnech se opět svobodně nadechneme, zároveň nás však čekají další výzvy v souvislosti s restartem kultury. Zůstává řada otázek, na které je třeba společně hledat odpovědi. Naše úsilí skončí s posledním respirátorem v hledišti," dodává.

Ministerstvo toto pondělí představilo své balíčky pro obnovení kulturního života. Pro oba termíny platí, že prostor, kde se akce koná, musí být rozdělen na dva sektory.

Od 17. května se sice mohou konat akce venku pro 700 sedících lidí, nebude na nich ale povolená konzumace jídla a pití. Od 24. května už by měla odpovídat pravidlům, která budou v té době platit pro stravovací služby.

Další uvolnění pak ministerstvo kultury navrhuje od 14. června při incidenci 75 nakažených týdně na 100 tisíc lidí. Za tohoto předpokladu by se mohly konat akce s maximální účastí 2000 lidí venku a 1000 uvnitř. Kapacita vnitřních prostor by ale směla být stále využitá jen na 50 procent a diváci by si i venku museli chránit dýchací cesty.

Od 1. července při incidencí 50 nakažených na 100 tisíc lidí by se venkovní akce mohlo zúčastnit až 5000 lidí, uvnitř 2000. Od téhož data by měla přestat platit povinnost evidence návštěvníků.

Bez omezení kapacity by se kulturní akce mohly konat až od 1. září. Podle vývoje epidemické situace by však mohly být omezeny na lokální úrovni.