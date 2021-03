Zemřela herečka Vidlařová, za komunismu držela hladovku za politické vězně

Tři lidé zemřeli v německém Lipsku poté, co do skupiny chodců u tramvajové zastávky autem najel 50letý řidič. Policie vychází z toho, že šlo o nehodu, napsala agentura DPA.

Na místě zemřela 85letá žena a 80letý muž, další žena o několik hodin později zraněním podlehla v nemocnici. Třetí žena leží s těžkými poraněními v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Auto vjelo do křižovatky a narazilo do lidí, kteří přecházeli ulici. Pak podle policejního mluvčího vypadlo z vozovky, narazilo do semaforu a skončilo na tramvajových kolejích.

"Nyní nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o úmyslný čin," řekl policejní mluvčí Olaf Hoppe. Testy u řidiče neprokázaly přítomnost alkoholu ani drog, s lehkým zraněním byl převezen do nemocnice.