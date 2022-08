Z bývalých žižkovských lázní bude Dům tance, vyjde zhruba na 150 milionů korun

Pražský magistrát s radnicí Prahy 3 a spolkem Tanec Praha založí nový Dům tance. Sídlit bude zřejmě v nevyužité budově bývalých městských lázní v Husitské ulici na Žižkově. Radní v pondělí večer schválili memorandum o spolupráci při vybudování objektu. Projekt Domu tance už předloni uspěl v soutěži, kterou městská část vypsala na využití objektu.

Vybudování tanečního centra by dle dřívějších informací mělo stát okolo 150 milionů korun, větší část chce sdružení Tanec Praha získat z Národního plánu obnovy. Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové z hnutí Praha sobě nutné spolufinancování zřejmě zajistí město.

Radnice Prahy 3 na základě soutěže poskytla spolku budovu do nájmu za symbolickou cenu na 25 let. Memorandum o spolupráci musí ještě schválit Praha 3. "Perspektiva Domu tance je dlouhodobá, budeme rádi, když se podaří ho otevřít do pěti let," uvedla již předloni Yvona Kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka Tance Praha.

Čtyřpatrový dům s tanečním prostorem o rozloze zhruba 127 metrů čtverečních má být tvůrčím a vzdělávacím centrem komunitního charakteru. Umělcům nabídne technické i administrativní zázemí od zkušeben přes dílny po zvukové studio. Otevřen by měl být i pro veřejnost, jeho součástí budou kavárna, wellness pro tanečníky i návštěvníky nebo takzvaný coworkingový prostor. Konat se tu mají nejrůznější prezentace. A plánovány jsou také rezidenční ateliéry pro umělce ze zahraničí a regionů.

Dům by měl být napojený na nedalekou cyklostezku. Vchod se přesune pod cyklostezku, která se nachází ve stejné rovině jako třetí patro budovy. U Domu tance by tak mohli zastavovat lidé projíždějící po cyklostezce. "Návrh počítá s vytvořením kavárny s venkovní terasou nejen pro tanečníky a kreativce, ale též pro kolemjdoucí, bruslaře, cyklisty," uvádějí architekti. Plánují také revitalizaci fasády.

"Tím, že to byly lázně, tak jsou tam různé možnosti například cvičeben nebo rehabilitačních místností a podobných věcí, které jsou potřeba," doplňuje radní Hana Třeštíková. Architektonickou studii zpracovalo Studio Reaktor, projekt doporučil i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Žižkovské lázně byly v provozu od roku 1903, nacházely se v nich mimo jiné dva bazény či parní lázně a svého času je navštívil i tehdejší císař František Josef I. Následně budova sloužila k jiným účelům, v novém tisíciletí tu fungoval noční klub. Poslední roky objekt zel prázdnotou. Tanec Praha už má s revitalizací zchátralého objektu zkušenosti, podobně koncem minulého tisíciletí oživil nedalekou budovu, kde dnes sídlí Divadlo Ponec.

Loni v září byl v areálu bývalého branického pivovaru otevřen Dům tanečního umění, kde sídlí například konzervatoř Taneční centrum Praha.