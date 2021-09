Supraphon se přidává k oslavám Suchého devadesátin, vydává devět jeho her se Šlitrem

U příležitosti devadesátin Jiřího Suchého vychází tento pátek kolekce 15 CD obsahující devět her divadla Semafor, které Suchý vytvořil s Jiřím Šlitrem. Sbírka nazvaná Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad navazuje na předchozí vydání devíti jejich her z let 1959 až 1964 a představuje završení společné tvorby obou autorů. Nahrávky pocházejí z let 1965 až 1970.

Suchý oslaví devadesátiny 1. října. "Na scéně tohoto divadélka se vystřídaly takřka všechny tehdejší významné pěvecké a herecké hvězdy, oba autoři pro ně složili stovky písní a výstupů. Mnohé hry jsou nyní k dispozici v plné délce vůbec poprvé. Těžiště tvoří unikátní záznamy z archivu divadla Semafor, doplněné nahrávkami z archivu Supraphonu," vysvětluje Naďa Dvorská, producentka Supraphonu. Komplet obsahuje hry Dobře placená procházka, Zavinil to bubínek, Zuzana je všude jako doma, Benefice, Ďábel z Vinohrad, Tak co, pane barone, Poslední štace, Jonáš a dr. Matrace a Revizor v šantánu s bonusem deseti písní ze hry Sekta. Nahrávky v celkovém čase 15 hodin a 40 minut vycházejí na CD i digitálně. Související Recenze: Začaly oslavy Suchého devadesátin. Před jeho výkonem lze jen smeknout 33 fotografií Již v roce 2011 pod názvem Semafor - léta šedesátá vyšel komplet 11 CD mapující tvorbu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra od vzniku slavného divadla. O rok později následoval další komplet Semafor - léta 70. a 80., který na tuctu CD zachytil průřez dílem semaforských tvůrců v letech normalizace a později. Jubileum oslaví Jiří Suchý premiérou představení nazvaného Znám ještě starší lidi v dejvickém Semaforu. Už začátkem měsíce na pozvání Strun podzimu koncertoval na Vltavě. "Před výkonem Suchého lze jen smeknout. Z každého jeho pohybu, z každého jeho gesta bylo cítit, že pro koncertní nebo divadelní pódium žije a dýchá," napsal na Aktuálně.cz kritik Josef Vlček. Další příležitost vidět Suchého se naskytne 31. října, kdy v pražském Rudolfinu opět na pozvání Strun podzimu nahradí kvůli pandemii zrušený jevištní recitál. Divadelník na jevišti slavil i pětaosmdesátiny. Oblíbený herec, režisér, básník, textař, skladatel, spisovatel, zpěvák, hudebník, grafik a principál divadla Semafor také tehdy připravil několik večerů nazvaných Pocta Jiřímu Suchému aneb Znám ještě starší lidi. Promítl též dokument režiséra Jiřího Vondráka nazvaný Jiří Suchý: Moje souboje a boje. "Práce je pro mě na celých těch narozeninách nejpříjemnější," řekl tehdy. Obal kompletu Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad. | Foto: Supraphon Vedle činnosti v divadle Semafor se Suchý podílel také na vzniku mnoha filmů, k některým napsal námět, scénář, texty písní, složil hudbu či v nich hrál. Po listopadu 1989 se vrhl i na podnikání, založil nakladatelství Klokočí a filmovou společnost Perplex. Vyšla mu spousta knih včetně dvacetisvazkové Encyklopedie, za kterou získal Cenu Jaroslava Seiferta. Jiří Suchý se narodil 1. října 1931 v Plzni, která mu před několika lety udělila čestné občanství. Poté se stal i čestným občanem Prahy. Rád také maluje, momentálně jsou jeho litografie k vidění v pražské Galerii Smečky. Je držitelem mnoha ocenění, mimo jiné převzal medaili Za zásluhy od Václava Havla , cenu Thálie za celoživotní dílo nebo Cenu ministerstva kultury.