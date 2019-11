Soukup na Barrandově nemluvil pravdu o Národním divadle, musí to napravit

Provozovatel Televize Barrandov musí v pořadech Moje zprávy a Týden s prezidentem uvést na pravou míru informace, které ředitel televize a moderátor Jaromír Soukup zveřejnil v souvislosti s Národním divadlem. Takzvané právo na uveřejnění odpovědi přiznal divadlu soud.

O rozhodnutí ve středu informoval mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Jaromír Soukup se zmiňoval o "výletu" zaměstnanců divadla a také tvrdil, že instituci klesla návštěvnost. Vyjádření TV Barrandov agentura ČTK zjišťuje.

Obvodní soud pro Prahu 5, který o žalobě Národního divadla rozhodoval, vydal takzvaný rozsudek pro uznání. Žalovaná společnost Barrandov Televizní Studio se totiž na výzvu soudu ve stanovené třicetidenní lhůtě nevyjádřila k žalobě.

Proti rozsudku pro uznání se nelze odvolat. Odvoláním lze případně napadnout jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání tohoto typu verdiktu.

Jak upozornil server Aktuálně.cz, Soukup letos 16. června řekl v pořadu Moje zprávy, že 38 zaměstnanců divadla vyrazilo za peníze Národního divadla na výlet do Milána a že Národní divadlo sponzoruje slavnou italskou scénu La Scala penězi českých daňových poplatníků. Informaci pak moderátor ještě čtyři dny nato zopakoval Miloši Zemanovi v pořadu Týden s prezidentem.

Divadlo se proti tvrzení ohradilo. V roce 2017 sice skutečně zakoupilo 38 vstupenek do milánské La Scaly, ale učinilo tak na objednávku a náklady mecenášů divadla, kteří si uhradili plnou cenu.

132 členů mecenášského klubu vloni přispělo do rozpočtu instituce částkou 2,3 milionu korun. Jako poděkování za to divadlo jednou ročně pomáhá mecenášům s nákupem vstupenek do významného operního domu.

"Byli jsme ve Vídni, ve Valencii, v Mnichově a naposledy v milánské La Scale," popsal v létě pro Aktuálně.cz člen mecenášského klubu Jiří Šiler, který Národnímu divadlu už pátým rokem každoročně posílá 100 tisíc korun.

"Napadání mecenášství nejen poškodilo značku Národního divadla, ale ohrožuje fenomén osobní filantropické podpory, spojený již s veřejnými sbírkami na založení Národního divadla před 150 lety," konstatuje k témuž nyní ředitel divadla Jan Burian.

Právě Buriana rovněž Soukup zmínil, když uvedl, že po jeho nástupu divadlu poklesla návštěvnost. Nyní podle soudního verdiktu Soukup musí zveřejnit, že to není pravda.

Televizi Barrandov před časem zažalovala i Česká televize a soud jí nepravomocně přiznal nárok na omluvu za Soukupovy výroky o jejím hospodaření. Česká televize poukazovala na to, že tvrzení zasáhla do její dobré pověsti.