Německý divadelní festival do Prahy přiveze Pařízkovu inscenaci z Volkstheateru

Deset inscenací z německojazyčných zemí, které jsou podle pořadatelů výrazné a inovativní, uvede od příští soboty 16. listopadu Pražský divadelní festival německého jazyka.

Většina produkcí bude na programu dvakrát, aby je mohlo vidět co nejvíc lidí. Výjimkou je Štěstí a pád krále Otakara, se kterým přijede vídeňský Volkstheater. Rakouské národní drama má českou stopu, nastudoval ho Dušan David Pařízek s Karlem Dobrým v titulní roli.

Ředitelka festivalu Jitka Jílková vysvětluje, že uvést Pařízkův projekt dvakrát nebylo možné, neboť budova vídeňského divadla se chystá na rekonstrukci a herci už mají angažmá na mnoha scénách. Uvolnit je všechny pro jediný večer v Praze bylo i tak náročné.

Inscenace bude jako jediná uvedena ve Stavovském divadle, kde je k dispozici potřebná točna. Další představení Pražského divadelního festivalu německého jazyka se mají konat v Divadle na Vinohradech, sálu DOX+, na Nové scéně Národního divadla, v La Fabrice, Divadle Komedie, Divadle pod Palmovkou a na Štvanici v prostoru Fuchs2.

Podle Jitky Jílkové bylo obtížné dostat do Prahy i další tělesa. "Je to cena, kterou platíme za vysokou kvalitu německých divadel, která jsou velmi vytížená a dostávají pozvání z celého světa. Usilovali jsme o jednu inscenaci, která ale bude celý listopad jezdit po Rusku. A když jsme ji chtěli pozvat na příští rok, ukázalo se, že příští listopad bude v Asii," přibližuje Jílková přípravy programu.

"Pracujeme na jakémsi můstku mezi (letošním) 24. a 25. ročníkem, protože vznikla naděje, že by 6. a 7. března (2020) mohla být v Praze. Z pověrčivosti neřeknu, co by to mělo být," dodává.

Inscenace Štěstí a pád krále Otakara je podle šéfdramaturga festivalu Petra Štědroně za poslední roky jednou z nejlepších prací Dušana Davida Pařízka, někdejšího šéfa Pražského komorního divadla.

Rakouské národní drama je v jeho podání zábavnou a silnou fraškou o povaze moci, inscenace je v textu velmi aktualizovaná, popisuje Štědroň.

Štěstí a pád krále Otakara nastudoval Dušan David Pařízek ve vídeňském Volkstheateru. | Video: Volkstheater Wien

Festival zahájí 16. listopadu představení Misantrop berlínského Deutsches Theater. Také režisérka Anne Lenková pojala Molièrovu 350 let starou komedii jako nadčasovou satiru na společenskou maškarádu. Zdůrazňuje věčný rozpor mezi vysokými morálními nároky jednotlivce a žalostně pokulhávající společenskou realitou.

Dále festival nabídne dramatizaci slavného filmu Larse von Triera Tanec v temnotách. Příběh, ve kterém si dánský tvůrce zahrává se sentimentalitou melodramatu, kýčem a muzikálovým viděním světa, který ale ilustruje příběh české emigrantky obětující se za zdraví svého syna, na divadelní prkna převedl režisér Bastian Kraft.