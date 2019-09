Postavy přepínají realitu. Festival v Plzni začal divadelní zprávou o Rusku

Společnost London Stock Exchange (LSE), která provozuje akciovou burzu v Londýně, odmítla nabídku na převzetí za 32 miliard liber (907,5 miliardy Kč) od firmy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Rozhodla se přitom držet plánu na převzetí společnosti Refinitiv, která poskytuje analýzy a data. Spojením LSE a HKEX by vznikl globální gigant v oblasti finančních trhů, který by pokrýval Asii, Evropu a Spojené státy.