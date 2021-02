Národní divadlo Brno je na hranici udržitelnosti, bude dělat o třetinu méně inscenací

Přesun do on-line prostoru je pro divadelníky chabou náhradou normálního provozu. Nikdy nemůže zastoupit živé umění, které se naplňuje až při fyzickém setkání tvůrců a diváků, míní ředitel Národního divadla Brno a také režisér Martin Glaser.

Přestože v Česku již koronavirová krize trvá téměř rok, divadlo dál zkouší nové inscenace a hledá, jak fungovat v obtížných podmínkách.

"Ukázalo se, že i kolosy typu Národního divadla Brno jsou ve skutečnosti a proti obecně sdílenému postoji velmi pružné instituce schopné se celkem rychle adaptovat na nové podmínky," hodnotí dění uplynulého roku Glaser.

Kdy bude možné znovu hrát pro veřejnost, už si předvídat netroufá. Národní divadlo Brno v uplynulých měsících připravilo všechny plánované nové inscenace. "Ty z jarního lockdownu jsme během loňského léta a na začátku podzimu stačili divákům představit a uvést jednu dvě reprízy. Nicméně nyní čeká na premiérové uvedení dalších osm inscenací baletu, činohry i opery," popisuje Glaser.

Divadlo neustále vymýšlí nové varianty plánů, aby mohlo otevřít hned, jak to bude možné. "Nicméně je třeba počítat s tím, že na rozběhnutí pravidelného provozu budeme potřebovat minimálně dva až tři týdny času od okamžiku vyhlášení možnosti obnovení provozu. Podstatné je, abychom po pár týdnech nemuseli zavírat znovu, to by bylo mimořádně destruktivní," zdůrazňuje ředitel.

Od loňského května se divadlo připravovalo na rozsáhlý propad tržeb. Nicméně ani nejpesimističtější scénáře neodhadly současný vývoj, přiznává Glaser. I kdyby se provoz obnovil od dubna, divadlo se dostane jen na zlomek obvyklých tržeb. Na podzim se zase mohou projevit dopady na ekonomiku a není jisté, že se tržby hned vrátí na úroveň před pandemií.

Krátí se také příspěvek od zřizovatele, tedy města Brna. I proto divadlo už na podzim přistoupilo k reorganizaci včetně škrtání pracovních míst, což se ekonomicky projeví v úsporách na letošních mzdách.

"Chtěl bych věřit, že díky dotacím ze strany ministerstva kultury nebudeme muset k dalšímu propouštění přistupovat, protože už jsme na všech úsecích personálně na hranici udržitelného provozu," říká Glaser.

Úsporná opatření se dotkla i tvorby nových inscenací - oproti období před pandemií jich bude o třetinu méně. "Rozhodli jsme se, že nepůjdeme dolů s kvalitou, ale raději připravíme méně novinek na té úrovni, na kterou si naši diváci v předchozích letech zvykli," avizuje ředitel.

Podle něj se koronavirová krize stala příležitostí znovu pojmenovat smysl existence divadla a definovat úkoly veřejné kulturní služby.

"Obecně si lidé z kulturní sféry uvědomili, že rezignace na definování smysluplné kulturní politiky na všech úrovních státu, a hlavně následné vyžadování její realizace, ještě zvýšilo křehkost celé kulturní sféry," uzavírá Martin Glaser.