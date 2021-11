Mašíngun Brothers. Liberecký balet uvádí taneční gangsterku inspirovanou Mašíny

Balet libereckého Šaldova divadla v pátek poprvé uvedl tragikomickou taneční gangsterku Mašíngun Brothers, kterou inspiroval příběh bratří Mašínů z 50. let minulého století. Podle režiséra Štěpána Benyovszkého nejde o historickou rekonstrukci. "Ale snažíme se zůstat věrní postavám tak, jak fungují uvnitř příběhu, který předkládáme," říká.

Ctirad a Josef Mašínovi vedli v 50. letech protikomunistickou skupinu. Názory na jejich činnost se dodnes různí.

Při útěku na Západ v roce 1953 skupina zabila šest příslušníků bezpečnostních složek státu. Kritici Mašínům vyčítají zejména zastřelení ozbrojeného pokladníka a usmrcení člena SNB omámeného chloroformem.

"Bratři Mašínové stále patří k nejkontroverznějším postavám naší historie. Možná kvůli svým činům a neustále se vracející otázce o přiměřenosti ozbrojeného odporu. Možná kvůli tomu, že se naše společnost pořád neumí vyrovnat s nelidskou tváří tehdejšího komunistického režimu, které čelili oba bratři, jejich rodiny i známí," uvažuje Benyovszký.



Skupinu v taneční gangsterce reprezentují tři tanečníci. "Jsou to dva bratři, třetí je postava ženská, která zastupuje všechny ostatní členy bandy. Je to taková naše umělecká licence, přece jen je to taneční představení a na to se lépe kouká, než kdyby to byla banda pěti mužů," vysvětluje režisér.

Inspiračním impulzem a nejvýznamnější figurou pro něj byla matka bratrů Zdena Mašínová, která zemřela ve vězení roku 1956. "Na ní se nejvíce ukazuje, že režim nebyl v právu v tom, co dělá. Je to osud ženy, která se neprovinila ničím a je trestána za něco, co nikdy nespáchala, a nakonec umírá v zapomnění," dodává.

Podle choreografa Viktora Konvalinky se tvůrci nesnažili naznačovat, co je dobře, nebo špatně. "Prostě jsme to převyprávěli z pohledu té matky a všichni vědí, že je někde zlo a dobro a že je to společné. V našem představení obě strany jsou a nejsou v právu," doplňuje Konvalinka.

Podle něj nebylo jednoduché zpracovat téma tanečně. Míní ale, že inscenace bude srozumitelná i pro diváka, který příběh bratří Mašínů nezná.

Po páteční premiéře uvede balet Divadla F. X. Šaldy inscenaci Mašíngun Brothers znovu 14. a 17. listopadu.