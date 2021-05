Liberecké divadlo chystá Krále Leara, Helšuse inspiroval Werich

Divadlo F. X. Šaldy chystá inscenaci Krále Leara. Jednu z nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara o bláznovství a zmoudření pošetilého panovníka uvede liberecká činohra poprvé, premiéra se uskuteční 6. června. Hlavní roli ztvární čtyřiasedmdesátiletý Václav Helšus.

"Já jsem se trošku ošíval, když jsem dostal tuto krásnou roli, protože prostě jednou už to člověk viděl, společnost to viděla od pana Wericha jako pohádku Byl jednou jeden král," míní Helšus.

"To je vlastně ten začátek a až do půlky to je skoro král Lear, to, jak to natočil pan Werich. Pak už ne, pak už to jde samozřejmě po té Werichově moudrosti, kdežto Shakespeare tam má ty nezdárné dcery," srovnává.

Zatímco Werichova pohádka spěje ke šťastnému konci, Shakespearova hra k tragickému. "Je to snad největší tragédie, jaká kdy byla napsána, a nejenom tragédie. Je tam prostě, jak to u Shakespeara bývá, namícháno krásně to vznešené a nízké, ušlechtilé a podlé," popisuje Helšus.

Hrát Krále Leara je podle něj pro každé divadlo svátek, čest a zodpovědnost. "Takže takhle jsme k tomu jako soubor, myslím, přistoupili," dodává.

Shakespearovu tragédii uvede Divadlo F. X. Šaldy v režii Jakuba Nvoty. Příběh vnímá jako paralelu současného světa, který se vyvrátil z řádu a přirozené rovnováhy a kde je těžké rozeznat blázny od zdravých lidí, kteří z různých důvodů musí dělat šílené věci.

Se scénografem Tomem Cillerem jeviště "promění v magický objekt" za pomoci velkého černého kruhu, který se stane stolem, královstvím, Sluncem i zatměním. "Výraznou složku inscenace tvoří také hudba Maria Buzziho, kterou zčásti hrají a zpívají i sami herci a pánové z operního sboru živě přímo na jevišti," dodává mluvčí divadla Michaela Pompová.

Learovy dcery ztvární Markéta Tallerová, Veronika Korytářová a Barbora Bezáková. V roli hraběte Glostra, Learova přítele, se představí Martin Polách, syny hrají Ondřej Kolín a Tomáš Váhala. Do role šaška byl obsazen Martin Stránský.

Režisér Nvota už v Liberci nastudoval inscenaci Mikve. Král Lear bude uveden v překladu Jiřího Joska.