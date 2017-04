Dobude Cimrman Ameriku? Jeho věhlas chtějí za oceán rozšířit Britové, záleží i na štědrosti Čechů

před 2 minutami

Jára Cimrman ​již více než tři roky promlouvá k divákům v anglickém jazyce v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Nyní se poprvé vydává dobýt i americká pódia a jeho výprava bude zdokumentována v novém filmu Davida Smoljaka. Pomoci mu má i crowdfundingová sbírka.

Na pozvání české ambasády ve Washingtonu​ se v druhé polovině dubna uskuteční celkem šest představení Záskoku v anglické verzi v New Yorku, Washingtonu a Baltimoru.

Nápad přenést Cimrmana na několik večerů z Žižkova do Ameriky vznikl nedlouho potom, co byla anglické premiéra hry Záskok (The Stand-In) přijata s úspěchem na podzim roku 2014.

Projekt si získal podporu nynějšího osazenstva české ambasády a blíží ke zdárnému vyvrcholení. Bude se Cimrman líbit i v Americe? Dozví se svět konečně pravdu o zneuznaném českém géniovi? Odpovědi na tyto otázky netrpělivě očekávají všichni, kdo se na realizaci projektu podílejí.

Brian Stewart​, herec a jeden z překladatelů anglické verze, k tomu uvedl: "Postupujeme pomalu a jsme teprve na začátku svého poslání rozšířit povědomí o Járovi Cimrmanovi, ale postavy Záskoku jsou srozumitelné všem a humor hry je univerzální."

Podporu Cimrman English Theatre ​vyslovil i Zdeněk Svěrák​, jeden z autorů Cimrmanových her, a dodal: "Ladislav Smoljak by byl štěstím bez sebe a chtěl by jet do Ameriky také!"

Jára Cimrman při svých návštěvách v Americe zanechal téměř neznámou, avšak nesmazatelnou stopu. "Cimrman při jedné z návštěv USA poradil Nikolu Teslovi, aby se soustředil na elektromobil," uvedl Zdeněk Svěrák.

Divadlo do USA bude moci odcestovat také díky podpoře fanoušků, kteří na crowdfundingovém serveru Indiegogo přispěli 6000 amerických dolarů na letenky souboru.

"Všichni Češi, potomci Čechů, čechofilové, přátelé Čechů a milovníci divadla - pomozte Járovi Cimrmanovi přijet do Severní Ameriky! Pomozte Američanům a Kanaďanům pochopit, jak tento milovaný český génius, vědec, skladatel, pedagog, filozof, vynálezce atd. ovlivnil historii světa," zněla tehdy výzva.

Smoljak vybírá na dokument. Podporovatelé si mohou ve filmu zahrát

Výpravu anglosaských vyslanců české kultury bude s kamerou dokumentovat David Smoljak​ a výsledkem bude film stejného jména - Cimrman dobývá Ameriku! Dokument zmapuje také Cimrmanovy stopy v Americe a možná nám poodhalí i některá neznámá fakta o jeho působení v USA.

Aktuálně na podporu dokumentu probíhá i crowdfundingová sbírka na Hithitu a vybráno je již přes 100 tisíc Kč.

Odměny pro přispěvatele jsou v pravdě cimrmanovské. Lidé si mohou zahrát ve Smoljakově dokumentu nadšeného Cimrmanova fanouška. Nebo také mohou být

zapsáni na tzv. Cimrmanův protestní list. "Ten bude nebojácně uschován před patentovým úřadem ve Washingtonu DC na důkaz morálního rozhořčení nad dřívějším odmítnutím tohoto úřadu zaregistrovat našeho génia jako autora vynálezu žárovky, pojistky, telefonu a kinematografu," vysvětluje na stránkách Hithitu David Smoljak.

Štědřejší podporovatel bude podepsán pod tzv. Cimrmanův epitaf. Ten bude spolu s odkazem "Budoucnost patří aluminiu!" v lahvi od českého piva poslán po proudu americké řeky Hudson do Atlantického oceánu.

A konečně ten, kdo Smoljakovi přispěje na jeho dokument více než pětisetkorunou, získá tu největší odměnu - dvě čestné vstupenky na představení Stand in v Žižkovském divadle Divadle Járy Cimrmana s výsostným právem vybrat si, zda chce sedět vpravo či vlevo.

Protože vlevo, jak každý znalec hry Záskok ví, vždycky sedí "blbci".

Dobude Cimrman Ameriku? Natočí o tom David Smoljak dokument? "To záleží hlavně tady na vás!" říká Zdeněk Svěrák jako Vavroch ze Záskoku. | Video: David Smoljak | 01:42

autor: hrz

