Horácké divadlo zkouší hru Čtyři vraždy stačí, drahoušku, propouštět nemuselo

Pod vedením hostujícího režiséra Michala Zetela se tento týden uskutečnila první čtená zkouška hry Čtyři vraždy stačí, drahoušku v Horáckém divadle. Premiéra je plánovaná na 20. března. Možná se uskuteční on-line, jako zatím poslední dílo jihlavské scény vloni v listopadu.

"Možná to bude i kombinace, které se vůbec nebráním. Bude to určitý omezený počet diváků, kteří na premiéře budou, a pustíme to do on-line prostoru. Zkušenosti s tím už máme," říká ředitel divadla Ondrej Remiáš.

"Dělat profesionální divadlo i v těchto podmínkách je pořád výsada," doplňuje režisér Zetel. Výhodu své profese vnímá v tom, že není bezprostředně spjatá s diváky.

"Je to asi spíš problém pro herce, já to zase až tak moc neprožívám. Mou hlavní emocí je teď nervozita. Měl jsem mít uzavřenou premiéru v Uherském Hradišti, ale stačí jedna nákaza v souboru a celé se to rozpadne a budeme se k tomu projektu moct vrátit až za rok. Obávám se, aby se něco podobného nestalo tady," varuje Zetel, který byl od roku 2015 do loňského září ředitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti.

Divadla jsou kvůli opatřením proti koronaviru uzavřená od 12. října loňského roku. Do té doby stačilo Horácké divadlo v 81. sezoně odehrát asi 30 představení. Ročně jich přitom obvykle uvede takřka 300.

V lednu měl být na programu muzikál Pěna dní. Jeho příprava částečně začala, vznikla i scéna, premiéra je ale přesunutá na 4. září.

Divadlo s rozpočtem okolo 57 milionů korun loni neskončilo ve ztrátě díky úsporám i kompenzacím od ministerstva kultury. Na vstupném ročně vybere asi 12 milionů korun, přibližuje ředitel Remiáš.

Podle něho ještě není zřejmé, jak bude vypadat hospodaření letos. Dopředu ví, že zřizovatel, kterým je Kraj Vysočina, počítá s pětiprocentním krácením příspěvku na provoz. "A uvidíme, jak dopadnou dotace z ministerstva kultury," doplňuje Remiáš.

Jihlavské divadlo má 74 zaměstnanců včetně dvacetičlenného hereckého souboru. Propustit nemuselo nikoho. Pracovní náplní byly pro část pracovníků i drobné opravy v budově. Herce zaměstnala tvorba videí, včetně vlastního seriálu.

Nejnáročnější podle ředitele bylo pořizování záznamů představení, které teď mohou diváci sledovat prostřednictvím sítě Dramox. "Bylo náročné udržet kolektiv nad vodou, najít práci, která má smysl a dala se dělat. Myslím, že kolektiv to zatím zvládá velmi dobře, dali jsme si nějaké světlé momenty, na které se těšíme. Prioritou je lidi udržet, na nich divadlo stojí," popisuje Remiáš.

I když už divadlo čeká na návštěvníky, otevírat jen pro málo z nich nemá podle ředitele význam. S omezením kapacity přitom počítají jednotlivé stupně protiepidemického systému. "Minimum je 50 procent hlediště, všechno ostatní, co je pod 50 procent, nemá pro divadlo z ekonomického ani lidského hlediska smysl," dodává Ondrej Remiáš.