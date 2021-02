Písně, pohádky a povídky. Cirk La Putyka bude hrát a zpívat v obecním rozhlasu

Tuto sobotu lidé na různých místech v Česku uslyší z obecních rozhlasů písně, pohádky a povídky. Členové novocirkusového souboru Cirk La Putyka se tak v době koronavirových opatření snaží dalším způsobem přinést kulturu lidem.

Na předem dohodnutých místech bude rozhlas živě vysílat 6. února mezi 14:00 a 17:00. Zapojí se ve východních Čechách například Suchá Lhota, v jižních Týn nad Vltavou, Vodňany, Strážkovice a Komařice, ve středních Čechách Dobříš, Slaný, Lidice, Třebušice, Unhošť, Úholičky, v Ústeckém kraji například Býčkovice. Další místa přibývají.

V několika týmech vyjedou na takzvané kulturní mise herci a hudebníci Anna Schmidtmajerová, Dan Komarov, Iby Pop, Rosťa Novák starší i jeho syn a zároveň principál souboru Rosťa Novák mladší, Andrej Rády, Jiří Kohout, Ondřej Ruml, Zbyněk Šporc, Veronika Linhartová nebo David Mikula.

Jednotlivá vystoupení v obecních rozhlasech budou trvat zhruba deset až 15 minut, pak vystupující zamíří do dalšího města či obce. "Divadla a koncertní sály zůstanou bohužel ještě dlouho zavřené a s nimi i divácké cesty ke kulturním zážitkům. Napadlo nás ale řešení, které v sobě nese možná trochu nostalgie či atmosféru dřívějších časů," říká Rosťa Novák mladší.

"Vy nemůžete za námi, tak my přijedeme až k vám, samozřejmě s respektem ke všem vládním opatřením. Kultura v každé vesnici a každém městě, to je náš cíl," dodává Novák a přeje si, aby se do akce Oživené obecní rozhlasy zapojily i další města a obce.

Cirk La Putyka v současnosti připravuje i další netradiční projekty, například Oživené výlohy, které upozorňují na zavřené obchody a podniky. V divadle Jatka78 zkouší novou inscenaci Runners v režii Víta Neznala s předpokládanou premiérou v červnu.

Soubor, který byl před pandemií z 82 procent závislý na tržbách z představení, od počátku opatření proti koronaviru připravuje alternativní program. Byl jedním z prvních, kdo začal streamovat na internetu. Podpořit ho lze na webu Darujme.cz, kde zatím od 80 lidí vybral přes 50 tisíc korun.

V pondělí 8. února od 18 hodin chystá Cirk La Putyka on-line křest nového vydání povídkové knihy Lidé z maringotek spisovatele Eduarda Basse, kterou vydává nakladatelství Slovart. Člen souboru Jiří Kohout návštěvníky provede podvečerem plným hudby a akrobatických čísel.

Představení bude k vidění na sociálních sítích. Obálku knihy vytvořilo výtvarné duo Tomski&Polanski, autorkou ilustrací je Ilona Polanská.