Předstíráme, že zase hrajeme. Plzeňské divadlo nazkoušelo My Fair Lady

Už potřetí muselo plzeňské Divadlo J. K. Tyla kvůli koronavirové pandemii odložit premiéru muzikálu My Fair Lady. Herci i tým ale pokračují v přípravách, aby byli schopni představení uvést po uvolnění protiepidemických opatření.

Premiéra příběhu květinářky Elizy Doolittleové a morousovitého profesora Higginse se měla uskutečnit už loni v květnu, pak ale vládní opatření uzavřela divadla v celé zemi.

Po letním uvolnění divadlo naplánovalo premiéru na listopad a muzikálový soubor inscenaci opět připravil. Další vlna pandemie ale divadla znovu zavřela. Zatím poslední termín premiéry měl být uplynulou sobotu 23. ledna, ani teď ale soubor nemůže hrát pro diváky.

"My nemůžeme tu vrcholnou formu, kterou jsme měli před koronou, ztratit tím, že nebudeme povolání soustavně vykonávat. Najednou na nějaké tiskové konferenci někdo řekne něco nečekaného a my musíme být připraveni," ilustruje situaci šéf muzikálového souboru Lumír Olšovský, jinak také představitel Henryho Higginse.

Inscenace musí být hotová do posledního detailu - do příprav tak jsou zapojeni herci, orchestr, garderobiérky, vlásenkářky, osvětlovači i technici.

Kromě nastudování My Fair Lady muzikálový soubor musí udržovat inscenace, které už premiéru měly. Pro prázdné hlediště tak odehrál například muzikály Elizabeth, Donaha! nebo Billy Elliot.

"Snažíme se ignorovat to, že nám chybí kontakt s divákem, a předstíráme, že se provoz vrátil, protože už dál čekat na zkušebnách nemůžeme. Musíme něco dělat, aby hlasivky zabraly, aby si svaly vzpomněly, aby koronakila tělesné váhy šla dolů a vše se dostalo do vrcholné formy," vysvětluje Olšovský.

V My Fair Lady má první velkou roli od doby, kdy roku 2016 začal v Plzni vést muzikálový soubor. "Dosud jsem je jen šéfoval a režíroval a bránil jsem se tomu, abych měl vlastní roli. Ale teď už je provoz zaběhnutý a už jsem měl i čas na to, se věnovat sám sobě jako herec a nechat se vést režisérem Markem Němcem," poznamenává představitel profesora Higginse.

Na svou první velkou hlavní roli Elizy se v muzikálu těší členka souboru Charlotte Režná. První roli v Plzni si příležitostně zahraje také Martin Otava, který je od roku 2014 ředitelem divadla. V alternaci s Radkem Antonínem Shejbalem se představí jako Elizin otec Alfred Doolittle.

Muzikál podle hry Pygmalion dramatika George Bernarda Shawa měl premiéru roku 1956 v New Yorku, v roce 1964 vznikl oscarový film s Audrey Hepburnovou a Rexem Harrisonem v hlavních rolích. Do Divadla J. K. Tyla se My Fair Lady vrací počtvrté po inscenacích v letech 1965, 1975 a 2002.