Herci vidět nebyli, jejich rekvizity ano. Zemřel zakladatel černého divadla Srnec

Ve věku 90 let zemřel uplynulou neděli Jiří Srnec, výtvarník a zakladatel černého divadla, s nímž sklízel úspěchy od 60. let minulého století. Oznámil to mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Černé divadlo využívá toho, že na zatemnělém jevišti nejsou vidět černě odění herci, zato jejich rekvizity ano. Vzniká tak dojem, že věci, kterými aktéři pohybují, se samy vznášejí a ožívají. Mezi nejznámější Srncovy inscenace patřily Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy, Alice v říši zázraků, Peter Pan, Labyrint, Týden snů nebo Bílý pierot v černém. Srnec spolupracoval také s divadlem Semafor, Laternou magikou, Divadlem Spejbla a Hurvínka a Bavorskou státní operou v Mnichově. Počátkem 90. let založil a vedl soubor Imaginativ Praha. Související Skvělý sex neznamená vždy skvělý vztah: Sokol režíruje Lettse v Činoherním klubu V roce 2011 od prezidenta Václava Klause obdržel medaili Za zásluhy. Před třemi lety převzal Cenu Thálie za mimořádný umělecký přínos českému divadlu. S nápadem založit divadlo přišel Srnec ještě při studiu na vysoké škole. První představení, kde neviditelní herci "čarují" s létajícími předměty a se světlem, začal vytvářet roku 1959 se spolužáky. Soubor získal pozvání na mládežnický festival do Vídně a následně do Kyjeva a Moskvy. V té době vznikla známá etuda Pradlenka. Za oficiální datum vzniku Černého divadla Jiřího Srnce je považován rok 1961, kdy k tomu vydalo povolení ministerstvo kultury. Přelomový pak byl rok 1962, kdy tehdy ještě poloamatérský soubor dostal pozvání na prestižní festival do skotského Edinburghu. Sedm nadšenců sklidilo úspěch a bylo rozhodnuto o jejich dalším zaměření. Od té doby černé divadlo dobývalo svět a stalo se jedním z nejznámějších reprezentantů zdejšího divadelnictví. Srnec se se souborem zúčastnili mnoha desítek mezinárodních festivalů a absolvovali přes 300 turné téměř po všech kontinentech včetně Afriky a Austrálie. Jejich inscenace vidělo přes pět milionů diváků v 68 zemích. V současnosti soubor Černého divadla tvoří mladí umělci, tanečníci, herci a mimové. Související Nic není hřích. Stivínová v Národním divadle ztělesňuje podnikatelské myšlení 90. let Jiří Srnec se narodil 29. srpna 1931 v Žalově nedaleko Roztok u Prahy. Vystudoval Vyšší školu uměleckoprůmyslovou, konzervatoř a loutkářskou katedru Divadelní akademie múzických umění. Od roku 1961 byl uměleckým vedoucím Černého divadla. Byl potřetí ženatý. Jedním z jeho sedmi dětí je herečka Barbora Srncová.