Po válce ztratily manžele i domov. Trojské ženy v pražském divadle ztvární Ukrajinky

Pražské divadlo Venuše ve Švehlovce uvede aktualizovanou podobu známé antické tragédie Trójanky od starořeckého dramatika Euripida. V režii Jakuba Čermáka ji nastudoval soubor nazvaný Depresivní děti touží po penězích. Hrdinky trojské války ztvární ukrajinské herečky, které v Česku nalezly dočasný domov.

Premiéra se uskuteční 10. září, reprízy následují 11., 12. a 13. září.

Na jevišti se objeví věštkyně Kassandra, královna Troji Hekuba, k oběti na Achillově hrobě určená dcerka Polyxena nebo lstivý Odysseus. Všechny je budou hrát ženy, protože ukrajinští muži kvůli válce nesmí opustit vlast.

"Rozhodli jsme se pro Euripidovy Trójanky, protože nám nabízejí jasné paralely se současnou situací na Ukrajině i v České republice," říká režisér Jakub Čermák. "Klasický text se věnuje osudům obyvatelek Troji, které po skončení války ztratily své manžely i svůj domov. Trójanky jsou do značné míry hra extrémní, stejně jako situace, kterou zažíváme," dodává.

Soubor Depresivní děti touží po penězích pro tuto inscenaci angažoval 11 ukrajinských umělkyň, byť na červnový konkurz se jich přihlásily desítky. Pocházejí z nejrůznějších koutů Ukrajiny - z Luhansku, Kyjeva, Doněcku nebo Chersonu. Většina z nich se prvně potkala až na první čtené zkoušce.

"Doma jsem před dvěma lety hrála ve filmu Deportace 44-46 a tenkrát mě vůbec nenapadlo, že sama pocítím válku, prudkou nenávist a taky nikdy nezahojené rány na duši," říká Darja Noviková, která se kvůli zkoušení přestěhovala z Budapešti do Prahy.

"Pro mě jsou Trójanky příběhem každé Ukrajinky, která prodělala mučení, znásilnění, nucenou deportaci nebo byla nucena odejít kvůli svým dětem," uvažuje její kolegyně Olena Lebaninová, která studuje v rámci uprchlického programu na pražské DAMU. "Taková žena ztratila to nejcennější v životě, zrodila se v ní nenávist, ale i touha po spravedlnosti, nicméně musí se při pohledu na to všechno pokusit žít dál," dodává.

Kvůli válce divadelníci naplánovali jen omezený počet repríz, v Praze tak bude inscenace k vidění pouze čtyřikrát. "Je možné, že naše herečky se budou muset nebo budou moct v dalších měsících vrátit domů. Znamenalo by to, že Trójanky už nebudeme schopni později uvádět. Bylo by mi to líto, ale zároveň bych si nesmírně tuto možnost moc přál," objasňuje Jakub Čermák.

Na podzim nicméně soubor chystá i mimopražské premiéry u svých koprodukčních partnerů. V Olomouci to je tamní Muzeum umění, v Plzni pak centrum pro kulturní a sociální projekty Johan. Další reprízy se uskuteční v Mladé Boleslavi nebo německém Chemnitzu.

Představení bude uvedeno v ukrajinštině s českými titulky. Kulturní centrum Venuše ve Švehlovce, jež sídlí v budově Švehlovy koleje nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad, má kapacitu okolo 150 lidí.

Divadelní skupina Depresivní děti touží po penězích je diváky i kritikou ceněný nezávislý soubor, který Jakub Čermák založil zkraje tisíciletí. Věnuje se osobité autorské tvorbě, neotřelým adaptacím klasických dramat či takzvané imerzi. Imerzivní se říká divadlu odehrávajícímu se na více místech zároveň, kde se divák volně pohybuje prostorem a vybírá si, na co zaměří pozornost.

Koncem loňské sezony soubor uvedl inscenaci Očistec si zaslouží každý, ve které účinkují postavy výrazně inspirované českým prezidentem Milošem Zemanem, jeho rodinou i spolupracovníky. Hlavní roli ztvárnila Zuzana Bydžovská. "Bydžovská se českého prezidenta nesnaží imitovat, natož parodovat. Pouze v náznacích čerpá z jeho charakteristického držení těla, zejména decentně napodobuje typické pokyvování hlavou v náklonu," napsala kritička Petra Zachatá.