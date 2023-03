Tak nám zabili Reinharda. Hra o Čurdovi vrcholí v Pečkárně, místě zrady

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák má i po odchodu z hnutí nadále podporu krajského klubu zastupitelů ANO. Po pondělním jednání klubu to potvrdil jeho předseda a krajský šéf ANO Josef Bělica. Vondrák k tomu dodal, že ani necítí žádné napětí uvnitř krajského ANO. První místopředseda hnutí Karel Havlíček sdělil, že rozumí tomu, že krajští zastupitelé nechtějí ke konci funkčního období dělat radikální změnu. Vondrák by ale podle něj sám měl zhodnotit, zda mu přijde férové zůstávat ve funkcích. Volby do krajských zastupitelstev se konají příští rok.

Vondrák oznámil odchod z ANO 24. února. V pátek povede zastupitelstvo poprvé jako hejtman, který už není členem ANO. Hejtmanem je od roku 2016. Podle Vondráka návrh na změnu na postu hejtmana nebude podávat nikdo ze zastupitelů ANO a podle jeho informací ani koaliční partneři či opozice.

"Jednání klubu proběhlo zcela standardně. Bavili jsme se o programu zastupitelstva. O podpoře pana hejtmana jsme se bavili už v minulosti a nic se na tom nezměnilo," řekl Bělica. Dodal, že podporu klubu ANO má hejtman Vondrák od začátku volebního období.