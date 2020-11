Co zbude pro příští generace. Festival německého divadla streamuje on-line

Pražský divadelní festival německého jazyka tuto sobotu uvede premiéru německé verze představení Zbytečnosti. V on-line streamu se představí Spielraum Kollektiv. Jedná se o volné divadelní uskupení tvůrců kolem Lindy Straubové a Mathiase Strauba, zaměřené především na takzvané site–specific a dokumentární divadlo.

Inscenace Zbytečnosti se ptá, co co zbude pro příští generace. | Foto: Spielraum Kollektiv

On-line premiéra české verze následuje příští sobotu 21. listopadu v rámci festivalu Akcent pořádaného Divadlem Archa. Tento týden se představení streamuje z Divadla Na zábradlí.

Zbytečnosti jsou součástí celoročního projektu +3°, ve kterém se Spielraum Kollektiv soustředí na globální klimatickou krizi a s ní spojené ekologické problémy.

"Přesuňte se s námi do archy budoucnosti a podívejme se pod lupou na minulost, na rok 2020. Do doby splněných snů, uprostřed dobrodružné apokalypsy. Všechno máme a můžeme mít víc! Kapsa plná zbytečností, ale i kabelka, batoh, obývák, celý dům! Mít, nebo nemít? Askeze, nebo tanec na sopce?" stojí v anotaci.

Tvůrci se mimo jiné ptají, "co z roku 2020 bude nezbytné za 10 let a co za 500" nebo co zbude pro příští generace. Uměleckou formou hledají různé možnosti komunikace na obou stranách česko-německé hranice.

Zbytečnosti režíruje Linda Straubová. Součástí projektu jsou diskuze s odborníky na dané téma.

Hlavní program Pražského divadelního festivalu německého jazyka potrvá on-line ve dnech 1. až 9. prosince. Nabídne například inscenaci Marie Stuartovny od klasika Friedricha Schillera v podání berlínského Deutsches Theater.

Hamburský Thalia Theater uvede představení Boxer a Něco za něco, německá divadelní skupina She She Pop zahraje 7 sester, Mnichovské komorní divadlo představí projekt Touch.

Inscenace Zbytečnosti se bude streamovat 14. a 21. listopadu. | Video: Spielraum Kollektiv

Součástí programu bude i hra Funny Games od Činoherního studia Ústí nad Labem nebo Anatomie sebevraždy, kterou odstreamuje hamburský Deutsches Schauspielhaus.

Jako rozšířený program festivalu se již letos v únoru v Divadle Archa uskutečnilo představení Tísnivé údolí. Inscenaci, ve které hlavní roli ztvárnil humanoidní robot, přivezlo do Prahy německé divadelní uskupení Rimini Protokoll.

Loni na Pražském divadelním festivalu německého jazyka vídeňský Volkstheater mimo jiné nabídl rakouské národní drama Štěstí a pád krále Otakara. Historické podobenství Franze Grillparzera z roku 1823 o rakouské národní identitě v době vzniku čeřilo české vlastenecké emoce.

Do češtiny bylo přeloženo teprve nedávno, skoro 200 let po svém vzniku. Diváci ve Stavovském divadle ho zhlédli v německém originále v nastudování českého režiséra Dušana Davida Pařízka a s hercem Karlem Dobrým v titulní roli.

Hamburské divadlo Thalia Theater tentýž rok na Nové scéně Národního divadla v Praze uvedlo divadelní adaptaci filmu Larse von Triera Tanec v temnotách.