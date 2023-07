Plody loňského úspěchu. Cirk La Putyka jede do světové metropole nového cirkusu

Novocirkusový soubor Cirk La Putyka se příští týden představí v kanadském Montréalu. Město je díky místním slavným souborům Cirque Éloize, Les 7 doigts de la main nebo Cirque du Soleil považováno za metropoli nového cirkusu. Cirk La Putyka zde bude vystupovat od 12. do 16. července, poté zamíří do USA a na maďarský festival Sziget.

V Montréalu ansámbl na festivalu Complèment Cirque šestkrát uvede pohybově-novocirkusovou inscenaci Runners, která již loni bodovala na přehlídce Fringe ve skotském Edinburghu. Hlavní část scénografie v ní tvoří obrovský běžecký pás, který do zámoří putoval v kontejneru celý měsíc.

Po uvedení v Kanadě bude tentýž projekt pokračovat v sobotu 22. července do divadla PS21 v americkém městě Chatham nedaleko New Yorku. Loňskou novinku Boom Vol. 2 s ukrajinskými studenty pak od 10. do 15. srpna šestkrát uvidí návštěvníci festivalu Sziget v maďarské Budapešti. Obě inscenace mohou čeští diváci znovu zažít na podzim v pražském prostoru Jatka78.

"Všechna tři hostování jsou výsledkem našeho hraní loni na Fringe festivalu v Edinburghu, kde nás viděla řada světových dramaturgů a promotérů. Být navíc vybrán do Montréalu je obrovským úspěchem, v Severní Americe není prestižnějšího festivalu," říká Rostislav Novák mladší, principál La Putyky.

"Především představení v Montréalu a New Yorku představují produkční výzvu, například jak přes oceán dopravit obrovský běžící pás, který tvoří hlavní část scénografie Runners. Uvedení představení Boom Vol. 2 s ukrajinskými studenty kyjevské akademie v Maďarsku pro nás představuje také výraz podpory stále těžce zkoušené Ukrajině," dodává šéf ansámblu.

Festival Montréal Complèment Cirque existuje od roku 2010, využívá mnoha vnitřních i venkovních scén. Doprovází jej konference pro profesionály pracující v oblasti nového cirkusu. Festival Sziget každý rok vítá stovky tisíc návštěvníků, trvá šest dnů a kromě populární hudby se zaměřuje na mnoho dalších oblastí. Sziget maďarsky znamená "ostrov", neboť festival se koná na ostrově Óbuda v srdci Budapešti.

V inscenaci Boom Vol. 2 se setkávají mladí umělci generace Z z Cirku La Putyka a kyjevské cirkusové a divadelní akademie. V projektu Runners pak čtyři tanečníci a dva hudebníci zvou diváky, aby se zamysleli nad životem v rychle se měnícím světě. Unikátní scénografii tvoří obrovský běžecký pás, vyrobený na míru ve Velké Británii. Herci na něm během představení uběhnou dohromady téměř celý maraton.

"Spojení náročného živého vystoupení artistů a energie přihlížejících je tou nejsilnější esencí novocirkusových představení. Cirk La Putyka s ní umí dobře pracovat a naplňovat jej sdělením. Jednoduchá inscenace o běhání se tak stává divadelním zážitkem i cirkusovou zábavou," napsalo o inscenaci Aktuálně.cz.

Video: Cirk La Putyka pomáhá ukrajinským školákům, říká Novák