Bratři Formanové opět chystají festival na náplavce, přijedou Katalánci

Na přelomu června a července se pod širým nebem v Praze znovu uskuteční festival Arena, který pořádá Divadlo bratří Formanů. Oproti minulým rokům se mírně přesune a bude součástí nově zrekonstruované smíchovské náplavky. Tam má kotvit i loď Tajemství. Na programu jsou divadlo, nový cirkus, hudba či vizuální tvorba.

Festival se koná od příští středy 23. června do 3. července. Poprvé v Česku na něm vystoupí katalánský soubor Los Galindos s představením Udul, odehrávajícím se v tradiční mongolské jurtě. Znovu se bude uvádět Obludárium Divadla bratří Formanů, což je představení vytvořené roku 2007, a rodiny s dětmi mohou vidět Šťastného prince od Matěje Formana, jenž měl před třemi roky premiéru v kladenském Divadle Lampion.

Ze spolupráce s Divadlem bratří Formanů vzniklo rovněž dílo Iluzionista, které režíroval pro změnu Petr Forman. Jedná se o one-man show herce Vojty Švejdy, kombinujícího všechny možné jevištní disciplíny od pantomimy po klaunství.

Premiérově diváci uvidí inscenaci Vraky snů od souborů Holektiv & Cink Cink Cirk. Přijedou i studenti z mezinárodní cirkusové školy v Toulouse. Vstup do areálu bude po celou dobu konání festivalu zdarma, lidé však musí dodržet bezpečnostní a hygienická opatření. Vstupenky už jsou v prodeji.

"Už jen možnost se sejít a realizovat představení, i když s omezenou kapacitou, je po tom náročném roce něco jako sen. Letos to není o tom mít nejlepší program, to vzhledem k situaci není možné, ale o touze hrát pro publikum. Samozřejmě ne za každou cenu, ale nám to teď smysluplné přijde," říká Petr Forman, umělecký ředitel festivalu.

Pro všechny návštěvníky je připraven doprovodný program v podobě dílen, koncertů na souši i na lodi nebo průběžných výstupů účinkujících v celém areálu, kde se akce koná.

Arena je festivalem divadla, nového cirkusu, hudby i současné vizuální tvorby. Cílem je vytvořit další prostor v centru Prahy, který lidem poskytne kulturní zážitek nebo prostor k relaxaci.

Akce se nesoustředí pouze na jediný žánr. Vedle nového cirkusu si dává za cíl představit i jiné formy divadla, které odpovídají posunu doby a vzniku nových médií, potřebám tvůrců mladé generace i nárokům publika, uvádějí pořadatelé.