Na pražské náplavce duní zvon. Divadlo bratří Formanů otevřelo cirkusovou sezonu

Až od smíchovské náplavky v Praze večer zaduní zvon, znamená to, že právě končí skvělé cirkusové představení. Zvon ve stanu není jedinou zvláštností festivalu Arena, který včera začal: u břehu kotví divadelní loď Tajemství a na souši se otáčí dřevěný větrný mlýn.

Třetí ročník přehlídky pořádané Divadlem bratří Formanů otevírá sezonu cirkusových programů pod širým nebem. Hlavními hosty jsou letos francouzské soubory Cirque Trottola a Atelier Lefeuvre & André, které představí své novinky, ti druzí dokonce v předpremiéře. Třetím prestižním hostem je pak belgický rodinný cirkus Ronaldo.

Divadlo bratří Formanů bude hrát především pro děti, kromě starší pohádky Aladin představí v premiéře Šťastného prince. Jeden ze tří stanů, kabaretní šapitó Obludárium, se na patnáct festivalových dní stane studentskou scénou. Budou se tu střídat studenti pražské DAMU, brněnské JAMU a tanečního Duncan Centra.

Mezihra na vydýchání

"Alé, co se tu diejé, co je to za čurbez?" protahuje slova s francouzským přízvukem klaun, vousatý hromotluk s pomalovaným obličejem, vyhastrošený jako bezdomovec.

V představení nazvaném Campana se táhne s kolečkem přes schody do manéže. Pisklavě nadává na blbé sloupy, které někdo postavil do cesty, chrchlá a svůj náklad přemisťuje neuvěřitelně nešikovně. Klaunskou etudu provází smích a atmosféra očekávání. Je jasné, že jde o mezihru na vydýchání, než přijde další dechberoucí akrobacie.

Bonaventure Gacon hraje úsporně, nepřehání, jeho sípavý, trochu lítostivý klaun je vedle akrobacie druhou, překvapivě výraznou rolí - a to se za chvíli předvede i jako dobrý houslista. Vedle své partnerky Titoune, se kterou tvoří základ cirkusu Trottola, rozhodně není ve stínu, i když právě Titoune při nejnáročnějších výstupech přitahuje nejvíc pozornosti.

Drobná akrobatka s výrazným nosem využívá svého chlapeckého vzezření, s vestičkou a rozježeným účesem se stává vykuleným klukem.

Pokaždé, když ji vousáč vyhodí do vzduchu a ona skončí na jeho ramenou či hlavě, se tváří překvapeně. Komicky pomrkává po každém saltu, jako by za to nemohla a podobné věci se jí děly samy od sebe.

Hudebníci na písknutí

Jen na visuté hrazdě, kdy pod střechou stanu skáče z jedné rozhoupané tyče na druhou, se Titoune mění v rozjívenou opici, zatímco se dole lidem v publiku tají dech.

Dvojici doprovází hudebníci Thomas Barrière a Bastien Pelenc, kteří hrají na tucet nástrojů, občas na dva tři zároveň. Když je potřeba a Bonaventure Gacon pískne, seběhnou z balkonu do manéže a přiloží ruku k akrobatickému dílu. Živou, jímavou i ryčnou hudbu občas přeruší rachotící zvuky.

Představení Campana je rámováno ne zcela přívětivým příběhem. "Tam dole je válka," říká tenkým hlasem Titoune na začátku inscenace, kdy se s vousáčem vyškrábe z díry připomínající kanál. Na okamžik diváka napadne, že jde o příběh uprchlíků. Reálný motiv se ale dál nerozvíjí, připomenut je opět v závěru, kdy všichni z Trottoly zase mizí v kanálu.

Cirque Trottola se do Česka vrací už několik let. Není divu, že čeština jim už jde docela dobře, i když přízvuk se z profesionálních důvodů ani nesnaží naučit. Pravidelně vystupují na největší české přehlídce nového cirkusu Letní Letná, kde vždy patří k nejlepším.

Nejsme konkurence Letní Letné

"Od začátku říkám, že nejsme konkurence Letní Letné. S jejím ředitelem Jiřím Turkem jsme kamarádi už od začátků cirkusových festivalů," odmítá pořadatel festivalu Petr Forman podezření, že Trottolu z Letné pro svou Arenu přetáhl. "Náš český svět je malinký, je mnohem lepší, když se domlouváme. Proto je náš festival v červnu a ne později, abychom si nekonkurovali," dodává Forman.

S představiteli Trottoly se zná mnoho let. "Nevím, jestli jsme Trottolu znali dřív my, nebo Jirka. Já jsem je kdysi pozval do Třeště, to se ještě nejmenovali Trottola, myslím, že si říkali Cirque Claude. Tehdy nás podpořil Francouzský institut ještě ve francích, takže to je už hodně dávno," vzpomíná divadelník, který je zároveň ředitelem festivalu Arena.

Těch opravdu nejlepších cirkusů podle něj není mnoho. "Všichni, kdo hledáme ty nejlepší z nejlepších, najdeme ty samé," konstatuje Petr Forman.

O Trottole pro svou přehlídku prý začal uvažovat poté, co viděl loňskou premiéru. "Vystoupení mají naplánovaná dva roky dopředu, a tak jsem termín festivalu Arena určil podle nich. Také jsme pro ně připravili plochu, na náplavce to totiž nikde nebylo rovné, museli jsme to vyrovnat, byla to stavební práce," líčí přípravy Forman a se smíchem dodává, že až stan Trottoly za dva týdny zboří, na místě budou moci přistávat helikoptéry.

Ohled na dobré vztahy s Letní Letnou měli i členové Cirque Trottola. "Sami řekli, že rádi přijedou, ale nechtějí to dělat za zády Jiřímu Turkovi. Tak jsem mu zavolal. On měl jiné plány, i když samozřejmě na ně taky myslel. Ale domluvili jsme se, Jirka má na letošní Letnou připravené jiné skvělé věci. Kdyby ale o Trottole řekl, že je chce, určitě bych mu je nechal," dušuje se ředitel festivalu Arena.

Rezidence na lodi

Druhý z hostů, Atelier Lefeuvre & André, si na smíchovské náplavce zahraje díky klaunce Titoune. Právě ta Petru Formanovi prozradila, že chystají novinku.

Premiéru představení Parbleu! mají jinak Lefeuvre & André naplánovanou až na konec léta. "Zavolal jsem jim a dozvěděl jsem se, že na tom ještě potřebují pracovat. Tak jsem jim nabídl prostor na naší lodi Tajemství, že by tu mohli týden zkoušet, takovou jako rezidenci. Dohodli jsme se, že když se jim to podaří dotáhnout a budou si chtít zahrát před publikem, budu šťastný. No a ono to tak dopadlo," říká Petr Forman.

Jeho přehlídka má letos ještě třetího hosta. "Circus Ronaldo, to jsou dva bratři, ale vycházejí z tradičního rodinného cirkusu. Jejich rodiče s tím začali, ale oni jsou už nakročeni jinam," popisuje Petr Forman.

Inscenaci La Cucina na festivalu uvede Circus Ronaldo. | Video: Circus Ronaldo

Circus Ronaldo podle něj patří k první generaci těch, co vyšli ze školy s nálepkou nového cirkusu. "Odmítli zvířata a začali dělat divadlo, při kterém předvádějí i cirkusové disciplíny," líčí divadelník.

Bratři Ronaldové prý na festivalu Arena promění šapitó v kuchyň. "Pečou pizzu, obsluhují lidi a samozřejmě s tím i žonglují a jinak blbnou," dodává Petr Forman.

Festival Arena na smíchovské náplavce potrvá do 26. června.