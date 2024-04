Dirigenti Popelka a Jindra prodloužili angažmá u rozhlasového orchestru

Šéfdirigent Symfonického rozhlasu Českého rozhlasu Petr Popelka a hlavní hostující dirigent Robert Jindra prodloužili angažmá do roku 2026, kdy těleso oslaví 100 let. Popelka nastoupil předloni v září, původně měl zůstat jen do konce nastávající sezony. Podobně je na tom Jindra, jinak současný hudební ředitel Opery Národního divadla a šéfdirigent Státní filharmonie Košice.

Od chvíle, kdy se postu ujal, už Popelka debutoval například s Chicagským symfonickým orchestrem a stal se zároveň šéfdirigentem Vídeňských symfoniků. Přes velkou časovou vytíženost chce u pražských rozhlasových symfoniků setrvat. "Práce se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu je pro mě velkou radostí, ale také výzvou. Čas strávený s kolegy, mezi nimiž je řada mých blízkých přátel a vynikajících hudebníků, pokládám za velmi dobře investovaný," říká. Společně se snaží pozvednout uměleckou úroveň tělesa a propsat značku orchestru do povědomí posluchačů. "Myslím, že se nám to daří. Jsem upřímně rád, že prodloužením smlouvy dostaneme další prostor společně pracovat," dodává. Související Jako správný táta. Byčkov roku 2028 skončí v roli šéfdirigenta České filharmonie Příští sezona rozhlasových symfoniků ponese jeho rukopis. Pod Popelkovou taktovkou ji orchestr zahájí 30. září v Rudolfinu. Houslový koncert Antonína Dvořáka přijede zahrát přední německá sólistka Isabelle Faust. Vítězka Paganiniho soutěže v Janově z roku 1993 téměř tři desetiletí používá vzácný nástroj Antonia Stradivariho postavený v roce 1704 a nesoucí jméno Šípková Růženka. Dalším českým autorem v programu bude Jan Klusák, který před týdnem oslavil devadesátiny. Program uzavře Symfonie č. 5 Dmitrije Šostakoviče. V příští sezoně se se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu představí sólisté jako houslista Josef Špaček, pěvkyně Olga Bezsmertna a Kateřina Kněžíková, basbarytonista Adam Plachetka či nizozemské klavírní duo Arthur a Lucas Jussenovi. "Soustředíme se i na doznívající Rok české hudby. Na programu najdete třeba Druhý houslový koncert Bohuslava Martinů, Dvořákovu Polednici či skladby od Jana Nováka a Josefa Suka. Po delší době také uvedeme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta," říká Popelka, pro něhož to bude třetí sezona v čele rozhlasových symfoniků. Tří programů se ujme hlavní hostující dirigent Robert Jindra. Novinkou bude koncertní řada umístěná do Obecního domu. Tady se 22. prosince na koncertu nazvaném Tisíc hlasů sejde na 1000 amatérských i profesionálních zpěváků. Společně vzdají hold českým skladatelům. Půjde o největší sborovou akci k Roku české hudby. Robert Jindra je hlavním hostujícím dirigentem rozhlasového orchestru. | Foto: Michal Fanta Kromě Obecního domu bude orchestr dál účinkovat v Rudolfinu, Centru současného umění Dox a Betlémské kapli. Tam hned v září vystoupí klavírista Jan Bartoš s Klavírním koncertem Antonína Rejchy pod vedením dirigenta Vojtěcha Spurného. V multifunkčním Centru současného umění Dox chystají rozhlasoví symfonikové dva koncerty - s českým gospelovým varhaníkem Ondřejem Pivcem a jeho kapelou Kennedy Administration a dále s instrumentalisty a skladateli Marcelem Bártou a Jakubem Zitkem. Také v další sezoně se budou konat komorní koncerty ve Studiu 1, které přivítá i zájemce, kteří chtějí zažít otevřenou zkoušku. Návštěvníci se budou moci posadit přímo mezi členy orchestru a vidět rozhlasové symfoniky třeba při přípravách na zájezd do Labské filharmonie v Hamburku, který se uskuteční 6. listopadu.