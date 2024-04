Jako správný táta. Byčkov roku 2028 skončí v roli šéfdirigenta České filharmonie

Česká filharmonie zahájí 129. sezonu koncerty 25. a 26. září v Dvořákově síni Rudolfina. Pod vedením svého šéfdirigenta Semjona Byčkova uvede díla Antonína Dvořáka a Hectora Berlioze. Management představil program příští sezony ve čtvrtek. Byčkov při té příležitosti oznámil, že v roce 2028 složí funkci.

"Když mě hudebníci po předčasném úmrtí milovaného Jiřího Bělohlávka poprvé požádali, abych se stal jejich dalším hudebním ředitelem, požádali mě také, abych se stal jejich tátou. A co je posláním každého táty? Pomoci svým dětem dobře dospět," uvedl Byčkov, podle nějž se tak stalo. "Díky tomu jsem dospěl ke šťastnému závěru, že mé poslání bylo naplněno. V roce 2028 po deseti letech vedení tohoto orchestru nastane čas, abych z pozice šéfdirigenta a hudebního ředitele odstoupil," uvedl. Petrohradskému rodákovi bude tou dobou 76 let.

Informaci potvrdil ředitel orchestru David Mareček. "S velkým smutkem jsem přijal zprávu o rozhodnutí Semjona Byčkova neprodloužit smlouvu s Českou filharmonií na konci sezony 2027/28. I když naprosto respektuji jeho důvody, vím, že mluvím za celý orchestr, když řeknu, že nám bude velmi chybět jak po hudební, tak po lidské stránce," uvedl.

Jméno jeho nástupce zatím Česká filharmonie neoznámila. Jejím hlavním hostujícím dirigentem zůstává Jakub Hrůša, k němuž na podzim přibude slovutný sir Simon Rattle.

První část příští sezony má ještě patřit projektu Rok české hudby. Nejvýznamnější akcí bude prosincové rezidenční turné do New Yorku a Toronta s violoncellistou Yo-Yo Maem, houslistou Gilem Shahamem a Daniilem Trifonovem. Tento klavírista bude i rezidenčním umělcem sezony. "Vrcholem sezony budou tři koncerty v Carnegie Hall v New Yorku, kterými vyvrcholí oslavy Roku české hudby. Vezeme tam českou hudbu s částečnou výjimkou Mahlerovy Páté symfonie, kterého také považujeme trochu za našeho. Ale na mnoho posluchačů, kteří se chystají na abonentní koncerty do Rudolfina, také čekají výjimečné koncerty," popisuje David Mareček.

Byčkov, jenž v pozici šéfdirigenta započne na podzim svou sedmou sezonu, vedle zahajovacích koncertů s Berliozovou Fantastickou symfonií a Dvořákovým klavírním koncertem nastuduje Bachovu Mši h moll. Hrůša provede Sukův Epilog nebo Sommerovu Vokální symfonii, Rattle pak Janáčkovu Glagolskou mši nebo koncertní provedení opery Sedm smrtelných hříchů Kurta Weilla. V ní se role Anny ujme dirigentova manželka, světově proslulá pěvkyně Magdalena Kožená.

K 50. výročí smrti Dmitrije Šostakoviče Byčkov nastuduje jeho Pátou symfonii, kterou po koncertech v Praze provede na jarním turné ve Vídni, Amsterdamu, Londýně, Paříži a Bruggách. S Byčkovem a Mou vlastí ještě orchestr zavítá do Hannoveru a Baden-Badenu, s dirigentem Tomášem Netopilem do Bad Kissingenu a Hrůša zase povede filharmoniky na letní festivaly do Wiesbadenu, Lucernu, Hamburku a Londýna. Těleso příští sezonu vystoupí také na tuzemských festivalech v Praze, Litomyšli a Karlových Varech.

K prvnímu českému orchestru se vrátí dirigenti Alain Altinoglu, Giovanni Antonini a Tomáš Netopil. Poprvé přivítá dirigentku Nathalii Stutzmann nebo Alana Gilberta. Přijedou také debutující sólisté - australský klavírista Kristian Bezuidenhout, britský violoncellista Sheku Kanneh-Mason nebo italská klavíristka Beatrice Rana. S filharmoniky v Praze vystoupí norský klavírista Leif Ove Andsnes.

Mezi českými umělci nebudou chybět houslisté Jan Fišer a Jiří Vodička, violistka Eva Krestová a violoncellista Ivan Vokáč. Prostor na večerních koncertech dostane Česká studentská filharmonie, kterou v září čeká debut na festivalu Dvořákova Praha. Pravidelným uměleckým partnerem orchestru bude Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. Tradiční Koncerty pro svobodu a demokracii 16. a 17. listopadu v Rudolfinu se uskuteční s houslistou Josefem Špačkem a dirigentem Petrem Popelkou.

U společnosti Pentatone vydá Česká filharmonie v sezoně 2024/2025 CD se třemi vrcholnými symfoniemi a koncertními předehrami Antonína Dvořáka a nahrávku s Legendami a Slovanskými rapsodiemi pod vedením Tomáše Netopila. Pokračuje projekt souborné nahrávky symfonií Gustava Mahlera, který vyvrcholí Osmou symfonií.

Generálním partnerem České filharmonie, která ročně hospodaří asi s 450 miliony korun, je skupina ČEZ. Přibližně 270 milionů do rozpočtu poskytuje ministerstvo kultury, zhruba 80 milionů korun činí příspěvek dárců a sponzorů, jimiž jsou dále skupina PPF, CTP, Česká spořitelna nebo Škoda Auto. Soubor je zhruba z 41 procent soběstačný.

