Kultura

Dalajlama vyjádřil vděčnost za cenu Grammy v kategorii audioknihy. Čína to kritizuje

ČTK

Devadesátiletý tibetský duchovní vůdce dalajlama v pondělí vyjádřil vděčnost poté, co obdržel svou první cenu Grammy v kategorii audioknihy. Peking, který má dalajlamu za separatistu, vidí v ceně politickou manipulaci namířenou proti Číně, napsala agentura AFP.

Tibetský duchovní vůdce dalajlama dostal cenu Grammy za svoji audioknihu Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditace: Úvahy Jeho Svatosti dalajlamy).
Tibetský duchovní vůdce dalajlama dostal cenu Grammy za svoji audioknihu Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditace: Úvahy Jeho Svatosti dalajlamy).Foto: HN - Lukáš Bíba
V Los Angeles se v noci na pondělí konal 68. ročník udílení amerických hudebních cen, které mají podobu pozlaceného gramofonku. Duchovní vůdce ten svůj získal za audioknihu Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditace: Úvahy Jeho Svatosti dalajlamy).

"Toto ocenění přijímám s vděčností a pokorou. Nepovažuji to za osobní poctu, ale za uznání naší společné univerzální odpovědnosti. Opravdu věřím, že mír, soucit, péče o naše životní prostředí a pochopení jednoty lidstva jsou nezbytné pro kolektivní blaho osmi miliard lidských bytostí," uvedl na sociálních sítích dalajlama, který je od dvou let duchovním a politickým vůdcem Tibeťanů.

Na audioknize, která je dostupná na hudebních platformách, se podílela mimo jiné popová zpěvačka Maggie Rogersová a skladatel Rufus Wainwright, který ocenění jménem dalajlamy převzal.

"Jak všichni vědí, 14. dalajlama není jen náboženskou osobností, ale politickým exulantem, který pod rouškou náboženství provádí separatistické aktivity namířené proti Číně. Důrazně se stavíme proti zneužití umělecké ceny k politické manipulaci namířené proti Číně," řekl dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien.

Dalajlama, občanským jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil 6. července 1935 v Tagccheru v Tibetu v rodině rolníka. Ve dvou letech byl označen za reinkarnaci 13. dalajlamy. Mezinárodně zpopularizoval buddhismus a v roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír.

Tibet obsadila čínská armáda v říjnu 1950 a po potlačení protičínského povstání v březnu 1959 byla zrušena jeho autonomie a vláda. Tentýž měsíc uprchl dalajlama do indické Dharamsály v podhůří Himálaje, kde s tibetskou exilovou vládou sídlí dodnes. Peking jej má za separatistu, exilovou vládu neuznává a Tibet považuje za součást čínského území. Dalajlama obvinění ze separatismu odmítá a zdůrazňuje, že pro Tibet prosazuje větší autonomii a ochranu tibetské buddhistické kultury.

