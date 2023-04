Obrazem: Batman, Star Wars i herní postavy. Nejlepší kostýmy z pražského Comic-Conu

Americký Federální úřad pro letectví udělil v pátek firmě SpaceX povolení ke startu vesmírné lodi Starship, kterou americká společnost vyvíjí pro lety na Měsíc a Mars. Informuje o tom agentura AP, podle níž by se první let rakety kolem Země měl uskutečnit už v pondělí.

"Po komplexním procesu hodnocení úřad pro letectví rozhodl, že SpaceX splnila všechny požadavky na bezpečnost, životní prostředí…nesený náklad…a finanční odpovědnost," uvedl úřad v prohlášení. Licence platí po pět let. Společnost poté na Twitteru potvrdila, že první start 120 metrů dlouhé lodi, kterou AP označuje za největší a nejsilnější raketu na světě, by se měl uskutečnit v pondělí z kosmodromu v Boca Chica na jižním cípu Texasu.

Starship je druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému, který bude podle SpaceX schopný do vesmíru přepravovat více než sto tun nákladu najednou, nebo až sto lidí při výpravách do hlubokého vesmíru. Doplňování paliva v kosmu má raketě umožnit transportovat posádky, či velký náklad na Měsíc a na Mars a případně i dál do vesmíru.