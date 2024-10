Coldplay vydávají nové album. Následovat budou už jen dvě, potvrdil zpěvák

Britská skupina Coldplay tento pátek vydává desáté studiové album nazvané Moon Music a předem avizuje, že následovat budou už jen dvě. Podle frontmana jedné z nejpopulárnějších skupin světa Chrise Martina to nicméně neznamená, že pak Coldplay přestanou koncertovat.

Jak píše agentura DPA, sedmačtyřicetiletý Chris Martin se pouze rozhodl, že kapela založená roku 1997 v Londýně nenatočí více než 12 desek. "Beatles jich také vydali jen dvanáct. Dvanáct a půl, když počítáte Yellow Submarine. Nikdo od nás nemůže potřebovat víc hudby než od Beatles," argumentoval v televizi CBS.

V interview pro službu Apple Music zase zmínil, že s podobným počtem desek na kontě skončil reggae zpěvák Bob Marley, zatímco spisovatelka J. K. Rowlingová vydala jen sedm knih o Harrym Potterovi, podle nichž vzniklo osm filmů. Podle hudebníka je zkrátka důležité, aby umělci dokázali sebe sama omezovat a nezveřejňovali vždy hned vše, co vytvoří. "Už teď díky tomu máme kvalitativní laťku nastavenou tak vysoko, že ji nepodleze skoro žádná písnička. Což je skvělé. Místo abychom dál jeli v zajetých kolejích, snažíme se zlepšovat," dodal.

Zdůraznil ale, že po vydání 12. alba by Coldplay neskončili zcela. Skupina by mohla dál koncertovat jako doteď. "Coldplay budou vždy v nějaké podobě dál existovat," prohlašuje.

V rozhovoru výslovně zmiňuje možnost, že by se spoluhráči, jimiž jsou kytarista Jonny Buckland, basista Guy Berryman a bubeník Will Champion, například mohli pokračovat pod jinou hlavičkou. "Kdybychom se kromě koncertování s Coldplay rozhodli pro nějakou další formu tvůrčí spolupráce, mohl by to být vedlejší projekt nebo by to mohla být kompilace věcí, které jsme nestihli dokončit," naznačuje Chris Martin.

Nové album nazvané Moon Music, jež vychází tento pátek, je první po tříleté pauze. Stejně jako to minulé jej produkoval švédský popový hitmaker Max Martin.

Coby hosté tu účinkují producent elektronické hudby Jon Hopkins, nigerijský zpěvák Burna Boy, britská raperka Little Simz nebo dvaadvacetiletá zpěvačka Elyanna, která je částečně palestinského původu.

Podle časopisu Rolling Stone novinka na předešlou nahrávku, v překladu nazvanou Hudba sfér, navazuje jakousi všeobjímající vesmírnou estetikou a duchovním podtónem.

"Má přímo intergalaktické ambice, v hudbě nechává spoustu prostoru a emocionálně nezná hranic. Zatímco jiní popoví nebo souloví zpěváci se ale pomyslně vydávali do vesmíru, aby unikli z tohoto světa, Chris Martin tam míří s cílem najít sám sebe," píše Rolling Stone.

Část hudby skupina natočila během léta ve španělském přístavním městě Tarifa, odkud vyrážela na koncerty po Evropě a vždy se zase vracela do zdejšího studia. Druhý singl nazvaný We Pray představili Coldplay naživo v červnu, kdy byli už popáté hvězdami britského festivalu Glastonbury.

"Singl je mimo jiné k dispozici ke koupi na ecoCD či recyklovaných vinylových deskách, které obsahují pět různých verzí skladby," uvedl Martin Kysilka z české pobočky společnosti Warner Music, která album distribuuje.

EcoCD je označení pro nový způsob vyrábění klasických CD převážně z recyklovaného polykarbonátu. Skupina dlouhodobě upozorňuje na problémy související se změnou klimatu a snaží se například redukovat svou uhlíkovou stopu při cestách kolem světa.

Nové album Moon Music chce nastavit nové standardy udržitelnosti. "Každé LP bude vyrobeno ze stoprocentně recyklovaných plastových lahví, devíti na jednu desku," doplnil Martin Kysilka.

Britská média tento týden začala zveřejňovat recenze. Deník Guardian novince udělil tři hvězdičky z pěti. Podle něj jsou písně tak epické, že posluchači budou mít pocit, jako by vyšplhali na Mount Everest. Skladby plné optimistických vzkazů o neomezeném potenciálu lidstva jsou prosté jakýchkoliv politických vzkazů, sráží je ale frázovité texty a ambientní orchestrální pasáže, tvrdí recenzent.

Ještě nesmlouvavější je britský list Independent, jenž novince dal dokonce jen jednu z pěti hvězdiček. Podle něj koncerty Coldplay jako ten na Glastonbury bývají mimořádným zážitkem a show, což se však nedá říct o jejich nahrávkách. Ta nová je prý okázalá, příliš ambientní a po textařské stránce slabá. "Písně jsou plné banalit, klišé a frází," stěžuje si autor.

Coldplay jsou od roku 2021 na turné nazvaném podle předešlé desky Music of the Spheres World Tour.

Přestože jeho poslední koncerty odehrají až v září 2025 na stadionu v londýnském Wembley, už teď koncertní šňůra utržila přes miliardu dolarů, čímž překonala i nedávný rekord zpěvačky Taylor Swift. Žádní jiní interpreti ani skupiny dosud hranici miliardy dolarů nezdolali.

Video: Singl We Pray z nového alba Coldplay