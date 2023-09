Nad hlavami lidé uvidí hvězdné nebe. Česká lípa rekonstruovala divadlo za 197 milionů

Pětidenními oslavami tento pátek Jiráskovo divadlo v České Lípě zahájí provoz po tříleté celkové rekonstrukci za 197 milionů korun. Nově tu lze hrát vše od baletu přes činohru až po operu. I po stavebních úpravách v budově zůstala řada původních prvků. Snahou bylo zachovat jich co nejvíce, říká architekt Adam Rujbr, který je autorem návrhu projektu rekonstrukce.

"Ta budova má svého ducha, který jsme se pokoušeli tady zachovat. A nejenom toho ducha, ale i tu materii. To znamená, že jsme využili původní lustr na hlavním sále, původní svítidla a trámy, využili jsme původní schodišťové stupně nebo základní kameny," vyjmenovává Rujbr.

Podle něj ale zároveň jde o moderní, bezbariérovou budovu. "Technicky je vybavena na úrovni 21. století. To znamená, že jsou tady úsporná svítidla, je tady vzduchotechnika, klimatizace, nějaký systém řízení. Takže ačkoliv jsme ve staré budově, všechno je to moderní," dodává.

Nejstarší části rozlehlého objektu pocházejí z poloviny 14. století. Původně zde byla obytná zástavba, od začátku 20. století tělocvična, divadlo tu působí od 30. let. Dosud poslední rekonstrukce se však uskutečnila roku 1976. O nutnosti provést další se ve městě dlouho jen diskutovalo.

"Jsem rád, že se nám podařilo rozetnout ten gordický uzel, protože už nějakých 30 let se hovoří o tom, že Česká Lípa by potřebovala nové divadlo, a teprve teď se nám to podařilo konečně přetavit do skutečnosti," konstatuje místostarosta Martin Brož z hnutí ANO.

Kapacita hlavního sálu sice zůstala 370 míst, díky úpravám ale návštěvníkům nabízí lepší komfort. Sedačky jsou širší, přibyl i druhý balkon. Oproti předchozímu stavu má sál lepší akustiku, ozvučení i osvětlení. Nad hlavami navíc diváci uvidí pomyslné hvězdné nebe, vytvořené z historického lustru ze 70. let minulého století a moderních LED pásků i LED čipů.

V divadle jsou nově také další dva sály pro 100 a 40 diváků, kde lze pořádat komornější akce. V přízemí přibyla divadelní kavárna, hlavní vchod byl přesunut do Panské ulice blíž k radnici a náměstí.

Při nynějších oslavách v Jiráskově divadle tento pátek jako první vystoupí místní ochotníci s komponovaným pásmem beatnické poezie a inscenací Moliérovy komedie Lakomec, ve které hlavní roli ztvární matador místního souboru Karel Bělohubý.

Další dny budou na programu opera Nabucco od Giuseppa Verdiho, koncert kvarteta Janoska Ensemble, ověnčeného zlatými deskami Deutsche Grammophon, inscenace Shakespearovy komedie Sen noci svatojánské nebo pohádka pro děti od loutkáře a mima Radima Vizváryho. Všechna zahajovací představení byla rychle vyprodaná.

Rekonstrukce divadla měla být původně hotová už před rokem. Protáhla se kvůli pandemii koronaviru, tornádu na Moravě i válce na Ukrajině. "Stavba se protáhla, ale neprodražila se, což je unikát," říká starostka Jitka Volfová z hnutí ANO.

Cena je nakonec vyšší než ta vysoutěžená. Nepřekročila ale původní odhad projektantů, přestože se do částky promítlo zdražení stavebních materiálů a prodloužení výstavby. "Jsem velice ráda, že jsme divadlo dostavěli, protože ty komplikace, které rekonstrukci divadla provázely, byly obrovské. My jsme spadli snad do té nejsložitější doby," dodává Volfová.

Podle ní už budova měla špatnou vzduchotechniku i statiku. Rekonstrukce začala v listopadu 2020, avšak nabrala zpoždění kvůli pandemii. "Firmě s covidem chyběli dělníci, pak do toho přišlo tornádo na Moravě a dřevo na střechu odjelo na Moravu. Další problémy přinesla válka na Ukrajině, kdy znovu chyběli dělníci," vyjmenovává Volfová.

Rekonstrukce patří k největším investicím v novodobé historii České Lípy. Dražší bude jen koupaliště, jehož stavbu zahájilo město letos na jaře. U něj by náklady měly být ještě zhruba o 90 milionů korun vyšší.